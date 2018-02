Disciplinárka proti Špirkovi bude pokračovať

Proti Špirkovi sa viedli dve obvinenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Obe však boli zrušené a prokurátor sa zodpovedá disciplinárnej komisii.

Špirko v minulosti dozoroval kauzu B. A. Haus, ktorá je spájaná s Ladislavom Bašternákom. V tom čase ho však do problémov dostal prípad daňových podvodov Ľuboša V., ktorý v roku 2011 pripravil štát takmer o 8 miliónov eur. V júni 2016 Ľuboš V. s vidinou miernejšieho trestu vinu priznal. Popritom mal porozprávať aj o možných trestných činoch na ministerstve vnútra, o eurofondových podvodoch, do ktorých mali byť zapletené politické špičky. Špirko túto výpoveď spísal ako trestné oznámenie Ľuboša V. Ten však vzápätí podal trestné oznámenie na samotného prokurátora, že ho podviedol a snažil sa od neho získať informácie nezákonne. Krátko nato Špirka obvinili zo zločinu zneužitia právomoci verejného činiteľa. To však neskôr generálny prokurátor Jaromír Čižnár zrušil.

Vlani na jeseň nasledovalo ďalšie obvinenie. Tentoraz bol Špirko stíhaný pre prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa v štádiu pokusu. Prokurátor z Banskej Bystrice na základe Špirkovej sťažnosti koncom roka zrušil aj toto obvinenie ako nezákonné. „Prokurátor súčasne uvedenú trestnú vec postúpil disciplinárnej komisii zriadenej na Generálnej prokuratúre. Mal za to, že výsledky vyšetrovania preukázali, že ide o skutok, ktorý by mohol byť prejednaný v disciplinárnom konaní,“ uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová.

Predsedom disciplinárnej komisie je prokurátor z bratislavskej krajskej prokuratúry. No aj krajská, aj Generálna prokuratúra sa k priebehu disciplinárneho konania odmietajú vyjadriť. „Generálna prokuratúra sa k samotnému disciplinárnemu konaniu pred jej právoplatným ukončením vyjadrovať nemôže, pretože nie je stranou v konaní, keďže konanie bolo začaté postúpením veci orgánom činným v trestnom konaní, ani nedisponuje relevantnými informáciami z pojednávania disciplinárnej komisie,“ dodala Predajňová.

Utorkové pojednávanie komisie, z ktorého vylúčili verejnosť, bolo nakoniec odročené. Špirko vypovedal asi osem hodín, vypočutie sa končilo až podvečer. Preto bolo konanie prerušené a preložené na ďalší termín. Podľa našich informácií by sa na ďalšom pojednávaní mali všetci oboznámiť so spisovým materiálom a vo veci aj rozhodnúť. "K samotnému priebehu disciplinárneho konania sa nebudem vyjadrovať, nakoľko takéto konanie ešte prebieha,“ uviedol pre Pravdu Vasiľ Špirko.

Kým elitný prokurátor už rok a pol chodí na výsluchy a podáva sťažnosti proti nezákonným obvineniam, Ľuboš V., ktorý na neho podal trestné oznámenie, je už na slobode. Podľa dohody o vine a treste si mal v ústave s minimálnym stupňom stráženia odsedieť 56 mesiacov. Ešte pred poslednými Vianocami ho však súd podmienečne prepustil.