Slovenský klient je pre nebankovky ľahká obeť

Paragraf zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý túto povinnosť súdom ukladá, má byť v rozpore s ústavou. Právnik Miroslav Antoňak zo Spotrebiteľského Centra hovorí o škandále. Spotrebitelia, ktorí sa v právnych kľučkách nevyznajú, môžu prísť o nemalé peniaze.

Súdy už nebudú musieť skúmať, či je požadovaná pohľadávka premlčaná. Čo si myslíte o takomto rozhodnutí?

Podľa môjho názoru je to škandál. Predstavte si to úplne jednoducho – ako spotrebiteľ sa súdite s niekým, kto od vás chce peniaze, hoci je vec napríklad päť rokov premlčaná. Keď sa vaše právo premlčí, už sa ho nemôžete dožadovať na súde. Teraz však na to bude súd prihliadať len v prípade, ak vznesiete námietku. To znamená, že iba ak sa v súdnom konaní budete aktívne brániť, súd o premlčanej pohľadávke nemôže rozhodovať. V opačnom prípade o nej rozhoduje, akoby premlčaná nebola.

Čo však v prípade, ak spotrebiteľ nemá dostatočné právnické znalosti a nevie o tom, že dlh môže byť premlčaný?

Práve preto bolo do zákona o ochrane spotrebiteľa prinesené, že súd ex offo – teda z úradnej povinnosti – skúma, či pohľadávka je, alebo nie je premlčaná. Pretože 80 percent spotrebiteľov, ak nie viac, sa reálne v súdnom konaní neodvolá alebo nebráni voči platobnému rozkazu, a to znamená, že je právoplatný. Doteraz bol štandardný proces, že súd ako prvé preskúmal, či pohľadávka náhodou nie je premlčaná, alebo či nie je v rozpore so zákonom. Ak bola, súd automaticky zastavil konanie. Rozhodnutím Ústavného súdu sa tomuto zabránilo. Pokiaľ dlžník nevznesie námietku premlčania, tak mu súd dlžobu uzná a zaviaže ho zaplatiť ju.

Ministerstvo spravodlivosti avizovalo, že sa vecou bude zaoberať. Aké kroky by malo podniknúť?

Jeden zo základných krokov je, aby ministerstvo zabezpečilo jednoznačnú a jednovýkladovú legislatívu, ktorú nebude potrebné riešiť cez Ústavný súd, či náhodou nie je v rozpore s ústavou. Pokiaľ tu bude takýto chaos v zákonoch, tak nikdy nebude poriadok. Pokiaľ nemáme vyriešené základné veci a každý zákon – hocijaký – má minimálne štyri výklady, tak nemôžeme hovoriť o právnej istote. U nás si nezreklamujete ani topánky… Ministerstvo vie o probléme v zákone štyri roky a štyri roky to neriešilo.

V Spotrebiteľskom Centre poskytujete právne poradenstvo. Obracajú sa na vás ľudia s podobnými problémami?

Za posledné obdobie zaznamenávame zvýšenú aktivitu nebankovej spoločnosti Pohotovosť, s.r.o., ktorá vyzýva svojich klientov k úhradám splatených, exekvovaných a v mnohých prípadoch aj premlčaných nárokov zo spotrebiteľských zmlúv. Práve vzhľadom na rozhodnutie Ústavného súdu je dôvodné očakávať, že nebankovka zavalí súdy podaniami, ktorými bude od spotrebiteľov požadovať úhrady reálne neexistujúcich dlhov alebo premlčaných nárokov a spoliehať sa tak na to, že sa spotrebiteľ nebude aktívne brániť.

Po akých špekulatívnych praktikách nebankovky najčastejšie siahajú?

Obávam sa, že nebankové a inkasné spoločnosti vnímajú svojich klientov ako ľahké obete, na ktoré stačí trochu pritlačiť, pohroziť exekúciou alebo ich inak motivovať k plateniu, napríklad splátkovým kalendárom. Klient – slovenský spotrebiteľ bude ochotne platiť každý mesiac s „vďačnosťou“ všetko, čo si od neho požiadajú, bez väčšieho odporu. To je istota, s ktorou môžu nebankovky kalkulovať, pretože ľudia sa v asi 80 percentách prípadov nebudú brániť. Chcú mať pokoj – bez súdov. Tak platia, až kým nepochopia, že to nie je cesta ani riešenie.

Čo by teda mali ľudia robiť, ak sa po rokoch objaví veriteľ a domáha sa splatenia dlhu?

Aktívne sa brániť, nie len mávnuť rukou a vec neriešiť. Treba však podotknúť, že niektoré pohľadávky nemusia byť nutne premlčané. Môj odkaz preto je – ak vám príde doporučená zásielka zo súdu, utekajte za advokátom, ktorý tomu rozumie a bráňte sa. Aby to tým, ktorí chcú špekulatívne zneužívať tento stav, viac neprešlo.