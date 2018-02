Drucker: Skutočnú cenu búrania Rázsoch určí až verejné obstarávanie

Skutočnú cenu za zbúranie starého skeletu rozostavanej nemocnice na Rázsochách určí až verejné obstarávanie, zverejnená suma vo výške 17 miliónov eur je len predpokladaná hodnota. Na pôde Národnej rady SR na to počas Hodiny otázok upozornil minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru).

Na cenu za búracie práce sa ho pýtala opozičná poslankyňa Jana Cigániková (SaS). „Chladiace veže v Atómovej elektrárni V1 v Bohuniciach sú technologicky náročné stavby a ich búranie stojí deväť miliónov eur. Ako je možné, že búranie nedokončenej nemocnice Rázsochy má stáť až 17 miliónov eur? Nezdá sa vám to veľa? Čo je na tom drahšie ako búranie elektrárne?“ pýtala sa.

Drucker vysvetlil, že sumu 17 miliónov eur určil autorizovaný projektant. „Je to maximálna predpokladaná cena, nie je konečná. Tú určí až samotné verejné obstarávanie,“ vysvetlil. Minister tiež ozrejmil, že búracie práce sú naplánované na tri etapy. Ide o búranie vrchnej stavby, odstránenie plošných základov a napokon odstránenie vrchnej časti hlbinných základov.

V spomínanej cene je podľa jeho slov zarátaný aj spätný zásyp staveniska. Zároveň, ministerstvo zdravotníctva chce čo najväčšiu časť stavebného odpadu opätovne použiť či zhodnotiť ho následným predajom. Zisk z neho by ostal rezortu.

Drucker tiež odmietol porovnávať búranie Rázsoch a chladiacich veží atómovej elektrárne. Ako poznamenal, tam bola pôvodná suma naplánovaná na 25 miliónov eur a znížilo ju verejné obstarávanie.

Minister koncom januára povedal, že pôvodne sa uvažovalo nad využitím aspoň časti skeletu. „Avšak absolútna väčšina potenciálnych partnerov pri príprave projektu novej nemocnice označila v rámci prípravných trhových konzultácií existujúcu stavbu ako nevhodnú pre budúce efektívne prevádzkovanie nemocnice,“ povedal.

Existujúci skelet by bolo podľa jeho slov možné využiť len za cenu neúmerne vysokých nákladov na sanáciu porúch a nedostatkov. „Z ekonomického hľadiska by to bolo nezmyselné a nehospodárne vynakladanie finančných prostriedkov. Likvidácia starého skeletu teda vyplynula zo všetkých týchto zistení ako jediná alternatíva,“ skonštatoval Drucker.

S búraním by sa malo začať na jeseň. Na mieste sa má časom postaviť nová univerzitná nemocnica. Paralelne sa tak majú realizovať procesy projekčnej prípravy a inžinierskych činností. V priebehu obstarávania na búracie práce MZ SR plánuje vyhlásiť aj verejnú súťaž na projekt novej nemocnice.

Výstavba novej Univerzitnej nemocnice Bratislava na Rázsochách by sa mohla odštartovať v roku 2021. „Bude predstavovať najšpičkovejšie pracovisko na Slovensku, ktoré ponúkne najširšie portfólio výkonov, výskumu či vzdelávacích aktivít. Nemocnica bude disponovať aj najnovším prístrojovým vybavením,“ zhrnul Drucker.