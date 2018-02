Richter je znechutený pokračovaním demagogickej kampane

Opakovaná výzva časti opozície na odstúpenie ministra práce Jána Richtera (Smer) z dôvodu údajne pomalého konania pri kauze Čistý deň je de facto výzvou na nerešpektovanie zákonov a základných práv dotknutých strán a osôb. V reakcii na opozičné tvrdenia to uviedol Richterov hovorca Michal Stuška a vyhlásil, že minister je znechutený pokračovaním demagogickej kampane spojenej s resocializačným zariadením Čistý deň v Galante.

„Dámy z opozície pritom dobre vedia, že v prvom rade ide o mimoriadne zložitý proces správneho konania a vysporiadanie sa s právami jeho 28 legitímnych účastníkov. Minister, resp. ministerstvo vždy konali v mantineloch práva a kompetencií. Keď príslušné orgány počas procesu šetrenia informácií priniesli nové zistenia, okamžite správny orgán začal proces správneho konania o odobratí akreditácie,“ uviedol Stuška s tým, že bez toho to možné nebolo.

Opozícia traumatizovala klientov zariadenia, mieni Stuška

Podľa jeho slov je nesporné, že práve opozícia výraznou mierou prispievala k traumatizovaniu klientov zariadenia, ale aj verejnosti, čím prakticky vylúčila možnosť riadnych a želaných účinkov procesov terapie a zmyslu samotnej resocializácie dotknutých klientov.

Stuška tvrdí, že Richter v celom procese vždy konal a koná v rámci zákonných možností. „Ako verejný predstaviteľ štátu a najvyšší štatutár rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny si nikdy nemôže dovoliť podľahnúť krikom opozície a umožniť pochybenie priamo kompetentných ľudí v postupoch a vyhodnocovaní faktov. Napriek tomu, že desiatky vyhlásení opozičných poslankýň a hnutia OĽaNO boli už opakovane vyvrátené preverenými informáciami, minister a jeho rezort koná na základe faktov a dôkazov, nie na základe spolitizovaných pocitov a jednostranných informácií,“ uistil hovorca.

Tiež pripomenul, že zákonné procesy ministrovi doposiaľ ani nedali možnosť priamo osobne vstúpiť do správneho konania o odobratí akreditácie. „Aj aktuálne rozhodnutie ministerstva sa týka jeho prvostupňového orgánu. Minister ako druhý stupeň konania môže vstúpiť do procesu až v prípade odvolania sa jeho účastníkov,“ dodal Stuška.

Gaborčáková je kauzou Čistý deň znechutená

Minister práce Ján Richter v kauze Čistý deň nechránil deti, ale inštitúcie. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to vyhlásila opozičná poslankyňa Soňa Gaborčáková (OĽaNO) s presvedčením, že minister by mal odstúpiť. „Rok a pol nechal prípad vyhniť, a tak totálne zlyhal pri ochrane detí. Akreditačná komisia mu odporúčala akreditáciu Čistému dňu odobrať, a to už 14. septembra 2016. Minister tak znáša celú zodpovednosť za všetky zlyhania,“ uviedla Gaborčáková s tým, že Richtera dobehla pravda.

Podľa jej slov počas roka a pol predstavitelia Smeru neustále presviedčali verejnosť, „že veciam nerozumieme a škandalizujeme ich najlepšieho ministra práce. Oči im nedokázalo otvoriť nič“. Gaborčáková tvrdí, že minister nepočúval nikoho. „Naopak, neakceptovaním odborných stanovísk zradil vlastných odborníkov, ktorí čestne a zodpovedne vykonávajú prácu v jeho rezorte. Preto sa oprávnene cítia ako bábky v rukách politikov,“ myslí si.

Gaborčáková je celou kauzou Čistý deň znechutená. „Keby mal minister Richter aspoň štipku guráže, odstúpil by,“ dodala. Ak to neurobí, OĽaNO nevylučuje ani jeho ďalšie odvolávanie.

Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová sa zase domnieva, že rozhodnutie ministra práce odobrať akreditáciu Čistému dňu prišlo dávno po funuse. „Na druhej strane sa tým potvrdili naše výhrady voči tomuto zariadeniu, na ktoré sme upozorňovali štátne orgány niekoľko mesiacov,“ odkázala.