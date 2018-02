Vládny špeciál priviezol zo Sarajeva telesné pozostatky majora Pavlovského

Na snímke smútočná ceremónia, pri ktorej s vojenskými poctami naložili telesné pozostatky majora Petra Pavlovského do vládneho špeciálu na letisku v Sarajeve v piatok 16. februára 2018.

Na ploche sarajevského medzinárodného letiska sa predpoludním uskutočnil rozlúčkový ceremoniál za prítomnosti zástupcov jednotlivých armád pôsobiacich v balkánskej krajine. Počas neho udelil veliteľ operácie majorovi Pavlovskému medailu za službu v misii EUFOR in memoriam. Súčasťou ceremoniálu bol i cirkevný obrad.

Minister obrany vyjadril sústrasť a spoluúčasť pozostalým. „Čo môže byť horšie a ťažšie pre ministra, ako keď si musí ísť pre vojaka, ktorý zomrel alebo zahynul v operácii. Zažil som to prvýkrát na vlastnej koži,“ priznal Gajdoš v rozhovore pre médiá.

Priblížil, že v prípade Pavlovského šlo o vysoko profesionálneho vojaka, ktorý 24 rokov zodpovedným spôsobom plnil úlohy v oblasti finančno-ekonomickej služby na riadiacich pozíciách vo Veliteľstve síl výcviku a podpory a naposledy na Veliteľstve pozemných síl. Zúčastnil sa troch zahraničných misií – okrem Bosny a Hercegoviny v minulosti pôsobil dvakrát v Afganistane.

„Pri málopočetnej armáde – pri málopočetných ozbrojených silách – je strata špecialistu, človeka mladého v rozlete, ktorý má skúsenosti, citeľná,“ uviedol generál Maxim. „Aj táto strata je pre nás citeľná; samozrejme, o to citeľnejšia pre jeho príbuzných, priateľov, kolegov,“ doplnil.

Bola to prirodzená smrť

Major Pavlovský skonal v stredu v sarajevskej nemocnici po náhlej nevoľnosti. Presnú príčinu smrti podľa ministra určí pitva a pokiaľ to dovolí rodina pozostalého, ministerstvo bude o nej informovať. „Je vylúčené zavinenie cudzou osobou. Bola to prirodzená smrť,“ povedal Gajdoš.

V prípade rodiny pozostalého bude rezort postupovať v zmysle platnej legislatívy. „Čo pozostalým prináleží, to im bude zabezpečené, vrátane vojenského pohrebu s plnými poctami – a teraz už vieme, že to bude aj náboženský obrad,“ informoval minister. Veliteľ OS Maxim uviedol, že sa rozhodol zosnulého dôstojníka vyznamenať, keďže dosahoval výborné výsledky pri plnení služobných úloh. Vyznamenanie mu udelí in memoriam pri poslednej rozlúčke.

Pavlovský bol súčasťou rotácie, ktorá pôsobí v Bosne a Hercegovine od augusta 2017. Veliteľ slovenského kontingentu v operácii Daniel Draganovský ho opísal ako zodpovedného človeka, ktorý pôsobil na pozícii finančného dôstojníka.

„Pracovnú dobu nepoznal, pretože tých papierov je príliš veľa. Tak robil od nevidím do nevidím. Aj v ten deň som na neho ráno čakal na veliteľstve. Večer mi pripravil veci k podpisu, ktoré mali odísť na Slovensko ešte v ten deň ráno,“ opísal podplukovník.

„Takže on bol veľmi zodpovedný človek, na neho sa dalo stále spoľahnúť. Financie aj personálne otázky sú veľmi dôležité, zabezpečujú celý kontingent,“ zhrnul význam práce zosnulého.

ALTHEA je mierová misia pod vlajkou Európskej únie, v ktorej je Slovensko zapojené už niekoľko rokov. Má v nej päťdesiatku vojakov, ktorí pomáhajú zabezpečovať stabilitu v krajine a monitorujú tamojšiu situáciu.