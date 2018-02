Drucker chce sprofesionalizovať obhliadky tiel, lekári zmenu vítajú

Niektoré skupiny, ktoré združujú všeobecných praktických lekárov, vyzývajú lekárov, aby nerobili dobrovoľne prehliadky mŕtvych tiel a aby odstúpili z komôr, asociácií a naopak vstúpili do ich združení. Na piatkovej tlačovej konferencii to vyhlásil minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Podľa neho ministerstvo zaznamenalo takúto aktivitu za ostatné týždne.

Spomínané skupiny sa podľa ministra snažia o to, aby sa využíval inštitút povinného rozpisu, kedy by na obhliadky mali chodiť aj špecialisti. „Považujem toto konanie za čisto prospešné len pre tieto skupiny a vôbec nie pre lekárov, ktorých v tomto prípade vnímam istým spôsobom ako nástroj týchto záujmov,“ povedal Drucker.

Od 1. januára 2018 platia nové zákonné pravidlá pri zabezpečení organizácie a výkonu prehliadok mŕtvych tiel. Po novom musí Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) obstarať organizátora prehliadok mŕtvych tiel pre každý samosprávny kraj samostatne a zabezpečiť tak nepretržitú dostupnosť prehliadajúceho lekára.

Úrad vyhlási verejnú súťaž predmetom, ktorej je zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela a späť na území jednotlivých samosprávnych krajov. „Mali sme bezproblémovo zabezpečený január a február. Aj keď sa úradu podarí dobrovoľne dohodnúť na prehliadkach tiel s niektorými lekármi, následne dochádza k sťahovaniu ich poverení,“ informoval Drucker.

Verejné obstarávanie

Cieľom ministerstva je upokojiť situáciu a doručiť lekárom informáciu, že ide o prechodné obdobie. „Ak trinásť rokov mali problémy, o ktorých rozprávajú, tak my im hovoríme, že od 1. januára je účinný nový zákon, ktorý ukončí duálne a nie úplne správne fungovanie, že lekár počas svojich ambulantných hodín alebo počas fungovania pohotovosti musí odísť na prehliadku zosnulého,“ poznamenal minister s tým, že sprofesionali­zovanie prehliadok bude najneskôr od 1. júla tohto roka.

Predseda ÚDZS Tomáš Haško informoval, že verejné obstarávanie by malo byť podané do európskeho vestníka budúci týždeň. „Robíme všetko kroky pre to, aby došlo k vybratiu tých, ktorí potom túto službu zastrešia na základe zmluvného vzťahu a vyššej profesionalizá­cie,“ dodal.

Upokojenie napätia

Slovenská lekárska komora (SLK) víta profesionalizáciu obhliadok mŕtvych tiel. „Legislatívnu úpravu v tomto smere vnímame ako nevyhnutnú zmenu k upokojeniu napätých vzťahov medzi lekármi. Faktom je ale, že na najbližšie tri mesiace potrebujeme zabezpečiť tie obhliadky ešte v nejakom dočasnom režime,“ povedal prezident SLK Marian Kollár.

Zároveň dodal, že je znechutený postojom niektorých jednotlivcov a skupín. „Zavedenie legislatívnej zmeny prehliadok totiž využili na presadzovanie svojich osobných záujmov a aktivít,“ zhrnul.