Ústavné zastropovanie veku odchodu do dôchodku je nesprávne, tvrdí Most-Híd

Koaličná strana Most-Híd nepovažuje za správne bez odbornej a zodpovednej diskusie stanovovať ústavnú hranicu strop veku odchodu do dôchodku, keďže to môže predstavovať vážne bremeno pre verejné financie do budúcnosti. Po sobotňajšom rokovaní Republikovej rady v Bratislave to oznámil líder strany Béla Bugár.