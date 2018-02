Vládnite s ANO, vyzval Zeman ČSSD. Ale nechcite ministerstvá, poradil na zjazde

ČSSD, ktorej bol Zeman predsedom v rokoch 1993–2001, si podľa neho môže zvoliť cestu tvrdého rokovania s víťazom volieb hnutím ANO o vládnej spolupráci a dosiahnuť určité programové alebo personálne výsady. „Nechcite ministerské kreslá. S 15 poslancami je to trochu komické. Chcite námestníkov ministrov, chcite odborníkov, chcite niekoho, kto môže pre sociálnu demokraciu niečo urobiť,“ povedal Zeman.

Opozičná úloha by podľa neho ČSSD uškodila. „Tí, čo vás budú v dobrej viere vyzývať, aby ste odišli do opozície, vás budú vyzývať, aby ste nič nerobili. Aby ste nepracovali ani pre túto republiku, ani pre sociálnu demokraciu,“ konštatoval český prezident. Podľa neho totiž hrozí, že sa ČSSD zmieša do koktailu s ostatnými poslancami z TOP 09, STAN, ODS a Pirátov. „Ak chcete byť v tomto koktaile, poslúžte si, len vám hovorím, že vám to nepomôže a že môžete klesnúť aj pod päťpercentnú hranicu, pretože o vás nikto nebude vedieť,“ varoval Zeman.

Na úvod svojho prejavu sa poďakoval tým predstaviteľom sociálnej demokracie, ktorí ho pred prezidentskými voľbami podporili. "Hovorí sa, že politika nepozná vďačnosť, ale ľudia, ktorí vyznávajú túto zásadu, na to dlhodobo spravidla doplatili. Z kandidátov ČSSD na predsedu strany menoval Jana Hamáčka, Milana Chovanca a Jiřího Zimolu, avšak v prípade výberu nového predsedu nechcel byť konkrétny.

Okrem uvedených predstaviteľov ČSSD sa o post predsedu uchádzajú bývalý šéf vojenského spravodajstva Miroslav Krejčík, poslanec a olomoucký primátor Antonín Staněk, starostka mesta Česká Lípa Romana Žatecká, riaditeľ knižnice v meste Polička a mestský poslanec Jan Jukl a člen strany z mesta Slatiňany Jiří Sokol. Meno nového predsedu by malo byť známe ešte dnes.