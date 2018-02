O plastikách v Košiciach zrejme vedelo viac lekárov

Klbko nejasností v kauze čudných operácií na klinike plastickej chirurgie v Nemocnici L. Pasteura (UNLP) v Košiciach sa rozmotáva len pomaly. Okrem prednostu kliniky Róberta Sabovčíka, ktorý bol z funkcie odvolaný, nepadla do dnešných dní žiadna ďalšia hlava a nie je známy ani výsledok vyšetrovania. Prípad naďalej preveruje samotná nemocnica, ministerstvo zdravotníctva, ale aj polícia. Nemocnica sľubuje, že voči vinníkom vyvodí pracovnoprávne dôsledky. Kedy bude vyšetrovanie ukončené, to sa zatiaľ nevie.

Kauza zvláštnych praktík na klinike plastickej chirurgie v Košiciach vyplávala na povrch koncom januára. Týka sa operácií pre samoplatcov zo zahraničia, najmä z Veľkej Británie. Plastické operácie v Košiciach im mala sprostredkovať agentúra New Look Holiday, registrovaná v daňovom raji na britských Panenských ostrovoch. Pacienti, ktorí boli cez túto agentúru operovaní, nemali platiť nemocnici cez oficiálnu pokladňu, ale „na ruku“ priamo na klinike. Operácia mali stáť viac ako v oficiálnom cenníku kliniky.

Po prevalení kauzy bol z funkcie primára kliniky odvolaný Róbert Sabovčík. Riaditeľ nemocnice Milan Maďar tvrdil, že o agentúre nič nevedel. Kto všetko bol v nemocnici do pochybných praktík namočený a o koľko peňazí nemocnica pri týchto operáciách mohla prísť, sa stále preveruje. Zatiaľ to nevyzerá, že by mal byť výsledok známy v najbližších dňoch.

„V uplynulých dňoch boli realizované individuálne pohovory s viacerými zamestnancami kliniky plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie a oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, ďalšie osoby z iných pracovísk budú ešte vypočuté,“ informovala o aktuálnej situácii v nemocnici jej hovorkyňa Ivana Stašková. Podľa Staškovej ďalších slov vypočúvaniu budú podrobení aj zamestnanci internej kliniky. Nemocnica sa snaží zistiť, kto o pochybných operáciách vedel a kto bol do nich priamo zainteresovaný.

„Keďže do celého operačného procesu sú zapojení lekári z viacerých pracovísk, chceme sa od čo najväčšieho počtu osôb dozvedieť čo najviac informácií,“ podčiarkla hovorkyňa. Zdôraznila, že skúmajú aj všetky chorobopisy, aby mohli odhaliť všetky prípadné nesúlady medzi poskytnutou a uhradenou zdravotnou starostlivosťou.

Interná kontrola sa zaoberá celkom 380 chorobopismi pacientov samoplatcov, ktorí boli operovaní v rokoch 2016 a 2017. Z nich bolo podľa informácií Staškovej 229 zo zahraničia. Postupy na klinike považuje za neakceptovateľné aj ministerstvo zdravotníctva. „Naďalej platí, že prípad preverujeme prostredníctvom nášho Úradu pre riadenie podriadených organizácií. Po ukončení a spracovaní záverov tejto hĺbkovej kontroly rezort rozhodne o ďalších krokoch,“ povedala hovorkyňa Zuzana Eliášová. Na otázku Pravdy, či v prípade, ak nemocnica pochybila, pristúpi ministerstvo aj k odvolaniu riaditeľa nemocnice, rezort neodpovedal.

Podozrenie zo spáchania trestného činu pri poskytovaní služieb pre samoplatcov na klinike v Košiciach preveruje aj polícia. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová zdôraznila, že polícia v súčasnej dobe vykonáva úkony za účelom doplnenia trestného oznámenia. Viac informácií polícia teraz neposkytla.