Zničí cirkev chránený Zobor komerciou?

Biskupstvo Nitra, ktoré vlastní na Zobore pozemky, tam chce priviesť turistov a viac komercie. Ochranári sú proti. Poukazujú na to, že Zoborské vrchy sú súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a zámeru padne za obeť časť lesa. Okrem toho ruch spojený s lanovkou postupne zničí chránenú prírodu.

Katolícka cirkev pretláča tento projekt aj napriek tomu, že na Zobor lanovka už raz viedla, nakoniec ju zatvorili, pretože si nedokázala na seba zarobiť. Tá nová nepôjde po pôvodnej trase, do vzácneho kopca tak vyryje ďalšiu ryhu.

Nejde len o samotnú jazdu lanovkou. Zámer počíta s parkoviskom, bufetom a požičovňou bicyklov v dolnej časti, s reštauráciou a ubytovaním v hornej časti. Horná stanica existuje ešte z čias pôvodnej lanovky a mala by prejsť rekonštrukciou.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Pôvodná lanovka na Zobor bola jedinečným projektom svojej doby, dnešné plány však vzbudzujú rozpaky.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: archív Tatiany Michalkovej

Inžinierovi Jurajovi Končovi, ktorý býva vo štvrti pod Zoborom, sa nepozdáva ďalší výrub stromov. „Nepáči sa mi to, že by mali kvôli novej lanovke píliť ďalšie stromy. Dnes sa rúbu lesy bez rozmyslu a potom nastávajú rôzne situácie, zosúvajú sa svahy, padajú kamenné lavíny. Stále je vidieť vlaky a kamióny plné slovenského dreva, ktoré vezú ktovie kam. Aj na Zobore vidieť, že je menej zalesnený, ako býval v minulosti,“ povedal Konč. „Bolo by dobré, ak by mala Nitra opäť lanovku, boli sme na ňu v minulosti hrdí, ale prečo majú kvôli nej vyrúbať kus lesa? Veď o chvíľu si lesy zničíme úplne,“ skonštatovala obyvateľka obce pri Nitre Zuzana Horečná.

Keď biskupstvo zverejnilo zámer na webovej stránke envirportal.sk, ohlásili sa občianski aktivisti, ktorí sa obávajú negatívneho dosahu na prírodu. „Pyramída by sa mohla zmeniť na Václavák plný ľudí,“ reagoval Peter Mederly z občianskeho združenia Nitrianske fórum. Prínos v podobe zvýšenia cestovného ruchu spojeného s lanovkou pokladajú aktivisti za nadhodnotený. Výstavba parkovísk, stravovacích zariadení a ich prevádzka, vyšší počet turistov znamená väčší zásah do prírody, rušenie zvierat, ničenie flóry. „Tento zámer by priniesol vážne nepriaznivé vplyvy na prírodu v oblasti Zobora,“ poznamenal Mederly. Podľa nitrianskeho lekára Jozefa Mattu sú negatíva v cirkevnom zámere opísané hmlisto, formálne až neodborne.

Diecézny ekonóm Martin Štofko sa bráni tým, že cirkev nechce byť investorom projektu, pripravila ho pre potenciálneho záujemcu. „Nemáme ambíciu stavať. Projekt chystáme, aby bol pripravený. V prípade, ak by bolo možné čerpať podporu z európskych fondov či z iných grantov, v takomto prípade sa nebránime tomu, že by sme investorom mohli byť,“ uviedol Štofko, ktorý dodal, že obnoviť pôvodnú trasu lanovky nie je reálne. Majitelia domov a pozemkov v dolnej časti bývalej lanovej dráhy s tým nesúhlasia.

Pre novú dráhu bude treba podľa zámeru vyrúbať a vyčistiť takmer tri hektáre lesa. Samotný vrch Zobor sa rozprestiera na niekoľkých katastrálnych územiach ako Dražovce, Zobor, Nitrianske Hrnčiarovce, Mechenice. Priestor, kde má vyrásť lanovka, je pozemkom cirkvi a ide najmä o tri parcely, ktorých spoločná výmera je 74 hektárov.

Tento zámer by priniesol vážne nepriaznivé vplyvy na prírodu v oblasti Zobora. Peter Mederly, občianske združenie Nitrianske fórum

To, či sa lanovka aj postaví, závisí teraz od hodnotenia dopadov projektu na životné prostredie (EIA), ktorý manažuje Okresný úrad v Nitre, a tiež od stanoviska mesta Nitra. Zastupiteľstvo najprv musí zmeniť územný plán. Mesto je zároveň vlastníkom hornej stanice lanovky, kým pozemky pod budovou sú cirkevné. „Ak by mestskí poslanci povedali, že nechcú schváliť zmeny územného plánu a poskytnúť hornú stanicu pre tento projekt, tak je to vybavené a s pokojným svedomím to môžeme dať do šuplíka,“ doplnil Štofko.

Radnica projektu nepovedala ani áno, ani nie. Prednosta mestského úradu Igor Kršiak pre Pravdu potvrdil, že navrhujú diskusiu, ktorá by sa mala zamerať na to, aby zámer biskupstva zachoval kvalitu života v danej lokalite i v meste a „tiež rešpektoval zachovanie prírodných a krajinných pilierov oproti možnému zaťaženiu územia výstavbou, a to aj s ohľadom na stupeň ochrany dotknutého územia“. Kršiak verí, že sa v najbližšom čase s predstaviteľmi biskupstva stretnú a budú hľadať spoločné východiská.

Štátna ochrana prírody so zámerom cirkvi veľmi nesúhlasí. "Správe Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie bola doručená požiadavka od Okresného úradu v Nitre, odboru starostlivosti o životné prostredie, o vyjadrenie k zámeru Vyhliadková kabínková lanovka Nitra – Zobor.

V minulosti sme pri rokovaniach v tejto veci odporúčali vybudovať novú lanovku v trase pôvodnej lanovky, ktorá bola pred niekoľkými rokmi demontovaná," stručne odpovedal riaditeľ správy Radimír Siklienka.

Podľa Sibyly Lopošovej z Okresného úradu v Nitre bol zámer biskupstva zaslaný viacerým orgánom, ktoré sa mali k nemu vyjadriť. „Navrhovateľ – Biskupstvo Nitra si už prevzal výzvu na predloženie svojho stanoviska a vyjadrenie sa k pripomienkam do 19. februára. Potom sa bude tento nový podklad zasielať na vyjadrenie všetkým ostatným účastníkom konania a až potom sa bude vydávať rozhodnutie,“ vysvetlila postup Lopošová.

Miloslav Hatala, predseda Výboru mestskej časti Dražovce a Zobor hovorí, že videl iba navrhovanú štúdiu trasy a vrcholovej stanice, ale nie ekonomický výpočet a dosah na životné prostredie. „Zatiaľ mám iba také informácie, že sa spracovávajú dopady na životné prostredie. Výsledky doteraz nikto nezverejnil,“ podotkol Hatala. Lokalita je podľa neho už teraz veľmi navštevovaná obyvateľmi mesta i okolia. Dodal, že turizmus by tu bolo treba riadiť, myslí si však, že je to úloha radnice, nie cirkvi. „Privítal by som, aby sa mesto Nitra aktívnejšie zúčastnilo na riešení tohto problému. Ak bude akýkoľvek projekt využitia tohto priestoru chápaný iba v rovine komerčnej, na tvorenie zisku, tak môže prísť k napáchaniu nezvratných environmentálnych škôd,“ uzavrel Hatala.

Podľa projektu by mala lanovka ľudí prepraviť na vrchol za 4 minúty a 40 sekúnd. Jeho kritici nerozumejú, prečo je dôležité stavať lanovú dráhu kvôli niekoľkominútovej jazde, keď pešia prechádzka trvá 20 minút.