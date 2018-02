Hovoriť o obsahu druhého sociálneho balíčka je podľa Richtera veľmi predčasné

„Vyjadril som svoj osobný názor, že by som bol veľmi rád, keby okrem oblastí, ktoré sa týkajú politiky zamestnanosti, prípadne nejakej pracovnej legislatívy, boli v sociálnom balíčku aj otázky, ktoré sa týkajú mladých rodín a seniorov,“ spresnil.

K otázke obsahu sociálneho balíčka sa podľa neho stretnú ešte koaliční partneri. „Som presvedčený, že v priebehu mesiaca budeme mať záujem predstaviť veci a hovoriť aj so sociálnymi partnermi, lebo môže ísť o oblasti, ktoré ich celkom iste zaujímajú. A ja mám záujem, aby partneri mali právo vyjadriť sa pred tým, ako návrhy, ktoré budú súčasťou 2. sociálneho balíčka, pôjdu do legislatívneho procesu,“ poznamenal.

Fico spomenul zvýšenia minimálnej mzdy

Ku konkrétnemu zníženiu sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) sa minister práce nechcel vyjadriť. „To je skôr otázka pre ministra financií. Ja by som podporil v maximálnej miere veci, ktoré sa týkajú mladých rodín, eventuálne starostlivosti o dieťa, aby boli zohľadnené z hľadiska DPH. V tejto chvíli hovoriť o tom je však hypotetické,“ povedal Richter.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR podporí tie opatrenia 2. sociálneho balíčka, ktoré podporia trh práce a zlepšenie podnikateľského prostredia. „Druhé kolo sociálnych balíčkov zatiaľ konkrétne nepoznáme. Nepoznáme ich v písomnom vyjadrení aj s konkrétnymi ekonomickými dosahmi. Tie (opatrenia), ktoré podporia trh práce a podnikateľské prostredie, budeme podporovať. Jediné konkrétne, čo sme zachytili od pána premiéra, bol návrh zvýšenia minimálnej mzdy, kde spomínal sumu 520 eur,“ povedal člen Prezídia AZZZ SR Oto Nevický.

RÚZ hovorí o striebornej ekonomike

Zamestnávateľov združených v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) trápi dlhodobý výhľad možnosti zamestnávať ľudí. „Čo sa týka podpory mladých ľudí, tu nás zamestnávateľov zásadným spôsobom trápi dlhodobý výhľad možnosti zamestnávať ľudí. Vidíme, že z hľadiska demografie počty mladých ľudí neustále klesajú. Uvítali by sme, keby sa vláda začala zaoberať komplexnejším prístupom k tomuto fenoménu,“ zdôraznil viceprezident RÚZ Mário Lelovský.

„Chcel by som spomenúť aj tzv. striebornú ekonomiku, pretože pri budúcom nedostatku pracovnej sily budeme mať záujem intenzívnejšie zapájať aj seniorov do pracovného procesu. Budú musieť však mať určité digitálne zručnosti. Aj toto by mohlo byť riešenie, ako zaradiť viacerých ľudí do pracovného procesu. O (sociálnom) balíčku sme ochotní diskutovať,“ doplnil Lelovský.

Do platnosti vstúpi v roku 2019

Podľa 1. viceprezidenta Združenia miest a obcí (ZMOS) Jozefa Dvonča samosprávy zaujíma problematika mladých ľudí aj seniorov. „Sú to konkrétne veci, ktoré potrebujeme riešiť v mestách a obciach,“ povedal. Výstavba bytov pre mladých a zvyšovanie miezd by podľa neho prispeli k tomu, aby mladí ľudia neodchádzali za lepšími podmienkami do zahraničia.

Vládna koalícia plánuje predstaviť druhý spoločný sociálny balík, ktorý by mal vstúpiť do platnosti od budúceho roka. Avizoval to 14. februára premiér Robert Fico (Smer) po hlasovaní v parlamente o novele Zákonníka práce, ktorou sa od mája tohto roka zvýšia viaceré príplatky za prácu. V priebehu mesiaca by mohli byť zverejnené prvé opatrenia. Niekoľko návrhov majú už koaličné strany na stole.

Opatrenia sa majú týkať aj podnikateľského prostredia. „Dohoda, ktorá bola urobená na prvom sociálnom balíku, bola naplnená. Je čas predstaviť druhý sociálny balík tejto vlády. Bude tam množstvo zaujímavých vecí a budú postavené na filozofii, že sa darí štátu, tak sa musí dariť aj ľuďom,“ avizoval premiér.