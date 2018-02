Spravodlivá spoločnosť by mala podľa Slovákov zaručiť uspokojovanie základných potrieb

Spravodlivá spoločnosť by mala podľa Slovákov zaručiť všetkým uspokojovanie základných potrieb. Vyplýva to z prieskumu európskych hodnôt, ktorý pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti uskutočnil Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) na vzorke 1 435 respondentov. Výskumníci od konca septembra do konca novembra 2017 zisťovali predstavy respondentov o tom, čo by mala spravodlivá spoločnosť zabezpečovať pre svojich obyvateľov.

Pýtali sa na dôležitosť znižovania veľkých príjmových nerovností, zaručenia všetkým uspokojovanie základných potrieb ako je strava, bývanie, oblečenie, vzdelávanie a zdravotná starostlivosť a dôležitosť toho, aby ľuďom bolo zabezpečené uznanie podľa výsledkov ich práce. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková, podiel ľudí presvedčených o veľkej dôležitosti týchto podmienok však v porovnaní s minulosťou klesol.

V prieskume sa výskumníci prvýkrát pýtali na to, aké charakteristiky spoločenského a politického zriadenia si ľudia spájajú s demokratickým režimom a v akej miere. Najsilnejšie vnímanou charakteristikou demokracie je pomoc od štátu v prípade nezamestnanosti. Ženy súhlasia o čosi viac ako muži s tým, že pomoc od štátu v prípade nezamestnanosti a zaistenie rovnosti príjmov je základnou charakteristikou demokracie. V názore na zdaňovanie bohatých a podporu chudobných ako charakteristiku demokracie sa približujú mužom.

Výskum európskych hodnôt je najstarším komparatívnym výskumom hodnotových orientácií v Európe. Uskutočňuje sa v deväťročných cykloch a skúma kontinuitu a zmeny v hodnotách viažucich sa k najdôležitejším oblastiam ľudského života. Spoločným garantom projektu je medzinárodná metodologická skupina pri University of Tilburg v Holandsku.