Smer plánuje veľkú obmenu tvárí v okresoch

Premiér a šéf Smeru Robert Fico avizuje zmeny na úrovni šéfov okresných organizácií strany. Akého počtu by sa mali dotknúť, nepovedal. Cez víkend na zjazde partnerskej ČSSD len uviedol, že pôjde o „veľkú výmenu“. O potrebe personálnych zmien sa v Smere hovorí už od minuloročných jesenných župných volieb.

Fico povedal, že personálnych výmen sa netreba báť a „keď prestane fungovať bordel, je potrebné vymeniť dievčatá a nie postele“. Oznámil polovičnú výmenu krajských predsedov, ktorá sa však už uskutočnila. Chce tiež zmeniť spôsob riadenia strany. „Chcem, aby tam bol podstatne silnejší manažérsky prístup. Chcem ísť od veľkej výmeny okresných predsedov,“ vyhlásil Fico v nedeľu na zjazde českých sociálnych demokratov v Hradci Králové.

Povedal tiež, že Smer musí byť „atraktívnejší, ľavicovejší, demokratickejší“. „Zbytočne budeme nariekať, keď vidíme, že nám vznikajú aj na Slovensku rôzne novotvary, ktoré nás ohrozujú, musíme sa tomu prispôsobiť,“ uviedol.

Nechcem dávať nikomu rozumy, každý okres je špecifický. Pre všetkých však platí zásada, že treba viac chodiť do terénu na stretnutia s ľuďmi. okresný predseda Smeru v Zlatých Moravciach Marián Kéry

Dôležitá zmena v Smere sa čoskoro oficiálne uskutoční aj v užšom vedení strany na poste generálneho manažéra Smeru, ktorý má okrem iného na starosti komunikáciu s regiónmi či financie strany. Podľa našich informácií už Fico oznámil užšiemu vedeniu Smeru, že doterajšieho generálneho manažéra strany Jána Richtera nahradí Viktor Stromček. Ide o súčasného štátneho tajomníka ministerstva dopravy. Stromček sa zrejme funkcie na ministerstve vzdá, vráti sa do parlamentu, kde bol zvolený za poslanca, a popritom sa bude venovať práci v štruktúrach strany.

Niekoľko zmien sa v Smere po župných voľbách už udialo. Na post podpredsedu strany vlani na decembrovom sneme nekandidoval Marek Maďarič. Nahradil ho súčasný primátor Košíc Richard Raši.

Tri výmeny nastali aj na postoch krajských predsedov. Po vymenovaní Jany Laššákovej za ústavnú sudkyňu ju v kresle krajskej predsedníčky v Banskej Bystrici vymenila jej menovkyňa Ľubica Laššáková. V Trnave je novým krajským predsedom namiesto Renáty Zmajkovičovej poslanec Augustín Hambálek. Prešovským krajským predsedom sa stal Vladimír Jánošík namiesto poslanca parlamentu Stanislava Kubánka.

Fico pritom po župných voľbách – na rozdiel od vtedajšieho podpredsedu Smeru Maďariča – odmietol hovoriť o prehre strany, ale vyjadril sa, že strana chcela získať viac. Politológ Michal Horský hovorí, že hodnotenie volieb zo strany Fica vyvolalo rozpaky. „Primerane reagovali všetci podpredsedovia, ktorí ponúkli svoje funkcie, ale dôsledky vyvodil iba podpredseda Maďarič. Tento krok sa hodnotil tak, že Maďarič má cit pre verejnú mienku. Upadal však do podozrenia, že to môže robiť zo zištných dôvodov ako predprípravu na prezidentskú kandidatúru. Lenže s odstupom času sa zdá, že predseda Fico bojoval iba o čas. Pred širokou verejnosťou síce zatĺkal volebnú porážku, zároveň však stranu pripravoval na personálne zmeny,“ povedal Horský ohľadom zmien ohlásených Ficom v Hradci Králové.

Podľa politológa výmena časti šéfov krajských a okresných organizácií Smeru signalizuje, že v atmosfére antipolitiky, ktorá sa po Europe šíri, si strana uvedomuje potrebu radikálnejšej obnovy.

Pokiaľ ide o spomínané zmeny na úrovni šéfov okresných organizácií Smeru, tak podľa stanov strany okresných predsedov vymenúva a odvoláva predsedníctvo Smeru. Ide o najvyšší orgán strany v období medzi jej snemami. Okresný predseda Smeru v Zlatých Moravciach Marián Kéry hovorí, že sa snaží byť na rôznych akciách čo najviac medzi ľuďmi, aby poznal ich problémy.

„Nechcem dávať nikomu rozumy, každý okres je špecifický. Pre všetkých však platí zásada, že treba viac chodiť do terénu na stretnutia s ľuďmi,“ reagoval Kéry. Poslanec a člen predsedníctva Smeru Ľubomír Petrák poukázal na to, že sa blížia jesenné komunálne voľby a je potrebné Smer aktivizovať, aby obhájil pozíciu strany s najväčším počtom primátorov, starostov a miestnych poslancov. Aj keď Fico nepovedal, kedy Smer pristúpi k výmene okresných šéfov, Petrák predpokladá, že sa tak udeje ešte do leta. „Osobne sa domnievam, že k určitým zmenám dôjde ešte pred voľbami v tomto polroku,“ dodal Petrák.

Smer v župných voľbách stratil niekoľko desiatok kresiel krajských poslancov. Prišiel aj o tri miesta predsedov krajov. V Košickom kraji sa neúspešne snažil o zvolenie za župana Richard Raši. Miesta županov neobhájili v Prešovskom kraji Peter Chudík a v Žilinskom kraji Juraj Blanár. V Trnavskom kraji neuspel Tibor Mikuš, ktorý sa ako nezávislý dlhodobo opieral o podporu Smeru.