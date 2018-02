Danko: Snívam o slovensko-poľskej olympiáde v Tatrách

Na úvod stretnutia Andrej Danko vyzdvihol nadštandardné vzťahy Slovenskej republiky s Poľskom a nazval Poľskú republiku strategickým partnerom Slovenska nie len v rámci V4, ale aj v rámci Európy.

Danko zdôraznil spoluprácu Slovenska a Poľska v oblastiach cestovného ruchu, kultúry a športu. Uviedol, že si chce z Poľska brať príklad v oblasti reforiem, predovšetkým príspevkov pri narodení dieťaťa, taktiež dodal, že predsedu Sejmu oboznámil s novozavedenými trinástymi a štrnástymi platmi na Slovensku.

„Na Poliakoch si vážim, že dokážu snívať,“ povedal predseda Národnej rady SR a dodal, že v súvislosti so Zimnými Olympijskými hrami, ktoré sa v súčasnosti odohrávajú, sníva o spoločných slovensko-poľských Olympijských hrách, ktoré by sa podľa jeho slov mohli konať vo Vysokých Tatrách. „Myslím si, že Slováci a Polici by usporiadanie a organizáciu olympiády zvládli,“ povedal Danko.

Predsedovia parlamentov Slovenska a Poľska sa na spoločnom stretnutí dotkli aj tém týkajúcich sa obrannej politiky, predovšetkým budovania lokálnej bezpečnosti. Marek Kuchciňský v rámci bezpečnosti Poľska zdôraznil potrebu vybudovania plynovodu Sever-Juh, ktorý by prechádzal aj cez Slovenskú republiku. Ako prioritu predseda poľského Sejmu uviedol aj dobudovanie strategickej cesty S1 a takzvanej Jantárovej železnice, ktorá prechádza Poľskom.