Dvojjazyčné tabule pri cestách v obciach budú rovnako veľké

Kým doteraz sú tabule s názvom obcí v jazyku národnostných menšín veľkosťou menšie a modré, po novom budú rovnako veľké ako tabule so slovenským názvom obce a biele. Modrý zostane iba lem ohraničujúci značku.

„Postupne sa budú meniť a bude ich meniť ten, kto spravuje cestu,“ priblížil minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) na utorkovej tlačovej konferencii pri Šamoríne. Tabule pri obecných cestách teda zmenia obce, pri cestách druhej a tretej triedy to budú vyššie územné celky a pri cestách prvej triedy to bude Slovenská správa ciest, ktorá spadá pod rezort dopravy.

Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek predstavil nové informačné dvojjazyčné tabule.

Podľa Érseka by sa tak malo na cestách prvej triedy vymeniť 384 tabúľ, z toho 325 je v maďarskom jazyku a ostatné sú rusínske. Úpravu dvojjazyčných tabúľ prináša nová vyhláška ministerstva vnútra, ktorá platí od februára tohto roku. O takúto zmenu požiadal šéfa rezortu vnútra minister dopravy Érsek. Takáto zmena podľa neho zabezpečí, že tabule v jazyku národnostných menšín budú viditeľnejšie. „Teraz je to, myslím si, komfortnejšie a európskejšie, ako to bolo doteraz,“ zhodnotil Érsek.

Dvojjazyčné označenie miest a obcí sa na Slovensku používa v prípade, ak je podiel národnostnej menšiny v obci minimálne na úrovni 20 %. Obmena dopravného značenia bude podľa ministerstva prebiehať postupne tak, aby to neprimerane nezaťažilo rozpočty správcov ciest. Podľa Érseka stojí jedna takáto tabuľa 108 eur aj s daňou z pridanej hodnoty a namontovaním.