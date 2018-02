Odmietli obžalobu na Kotlebovho poslanca Stanislava Mizíka

Samosudca Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, obžalobu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry na Stanislava Mizíka odmietol a vec vrátil prokurátorovi, pretože zistil závažné procesné chyby, najmä porušenie práva na obhajobu, povedala Kudjáková. Uznesenie súdu nie je právoplatné, je proti nemu prípustná sťažnosť. O prípadnej sťažnosti by rozhodoval Najvyšší súd SR, pripomenula.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal obžalobu na Stanislava Mizíka v januári tohto roka. Polícia poslanca obvinila zo zločinu výroby extrémistických materiálov, zločinu rozširovania extrémistických materiálov a prečinu hanobenia, národa, rasy a presvedčenia.

Podľa ÚŠP sa ako poslanec Národnej rady SR v januári 2017 podieľal na vyhotovení textového dokumentu s urážlivým obsahom, ktorý bol zverejnený ako status na sociálnej sieti Facebook. Text sa mal týkať udeľovania štátnych vyznamenaní prezidentom. Z jeho obsahu vyplývalo, že obvinený vyjadruje nesúhlas voči udeleniu štátnych vyznamenaní rôznych stupňov pri príležitosti 24. výročia vzniku SR trom osobám z dôvodu príslušnosti k židovskej národnosti alebo náboženskému vyznaniu, povedala vtedy hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. Status mal byť následne preberaný a zverejňovaný na ďalších internetových stránkach.

Iný poslanec ĽSNS, Milan M., sa postaví pred sudcu Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici 26. februára tohto roka. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal na neho obžalobu pre prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia v jednočinnom súbehu s prečinom podnecovania, hanobenia a vyhrážania sa osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, farbu pleti či pôvod rodu.

Špecializovaný trestný súd uznal poslanca za vinného za hanlivé výroky na adresu rómskeho etnika odvysielané v Rádiu Frontinus. Dostal peňažný trest 5-tisíc eur, ak by ho nezaplatil, musel by ísť na polroka do väzenia. Navyše by stratil poslanecký mandát. Milan M. vinu odmieta, chystá sa brániť na súde a voči trestnému rozkazu podal odpor.