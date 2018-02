Fico si plienkami rodičov nekúpi, myslí si opozičná SaS

„Rodičia detí nie sú takí naivní, aby zabudli na masívne rozkrádanie verejného majetku a absenciu spravodlivosti len preto, lebo premiér Fico im sľubuje znížiť daň z pridanej hodnoty na plienky, dojčenské mlieko či detskú výživu. Také jednoduché to nie je,“ vyhlásila podpredsedníčka strany SaS a tímlíderka pre podnikateľské prostredie Jana Kiššová.

Jednoduché to podľa liberálov nie je ani ekonomicky najväčší profit majú z toho obchodníci.

Pomohlo by plošné zníženie dane?

„Pýtame sa, či slovenská vláda chce pomáhať mladým rodičom, alebo predajcom detských plienok. Máme dôvod si myslieť, že to druhé, lebo keby chcela pomáhať, má k dispozícii niekoľko štátnych dávok, ktoré môže zvýšiť napríklad rodičovský príspevok, príspevky na deti a zároveň naviazanie na predošlý príjem matky. Dnes sa stáva, že matka, ktorá pracovala, povedzme, za priemernú mzdu, padne na tretinové príjmy a práve pre ňu je dieťa ekonomický trest,“ uviedla J. Kiššová.

Poslanec NR SR a tímlíder SaS pre verejné financie Eugen Jurzyca dodal, že „navyše, ak znížia daň plošne, pomôžu aj takým, ktorí to vôbec nepotrebujú a zároveň spôsobia plytvanie. Zatiaľ čo naviazanie rodičovského príspevku s nejakým stropom by bolo mierené presne.“

Nervozita z poklesu popularity

Keby sa vláda Roberta Fica riadila ekonomickým poznaním, a nie nervozitou z poklesu svojej popularity a zároveň by chcela ľuďom pomôcť znížením nepriamych daní, konala by inak. Potom by mala znížiť sadzbu DPH na elektrinu, teplo, vodu a plyn, lebo ceny týchto energií sú štátom regulované a zníženie daňovej sadzby by sa na poklese cien prejavilo okamžite. Následne si však vláda musí položiť otázku, či chce pomáhať aj domácnostiam s bazénmi a saunami. „Chýba tiež vysvetlenie, prečo sú plienky dôležitejšie ako chlieb. Lebo na plienky chce dať vláda 10 %, na chleba ale ponechať 20 %,“ kritizuje podpredsedníč­ka SaS.

Najsilnejšiu opozičnú stranu prekvapuje, že ministerstvo financií necháva avizované zásahy do daňového systému bez komentára. „Žiadame ministra financií Petra Kažimíra, aby v súlade so záväzkami hodnoty za peniaze predložil analýzu dopadov zníženia sadzby DPH na plienky, dojčenské mlieko či detskú výživu z hľadiska verejných financií a cenovej pružnosti. Takáto analýza by mala obsahovať aj alternatívne riešenia na pomoc mladým rodinám,“ dodala Jana Kiššová.