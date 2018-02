Miernejšie tresty za drogy dostali červenú

SNS mala problém s tým, že zákon hovoril o miernejších trestoch aj v prípade tvrdých drog, napríklad kokaínu či heroínu. Žitňanská tak musela ustúpiť a priznať, že bez podpory koaličných partnerov nemá zmysel o návrhu rokovať. Zároveň oznámila, že ho plánuje upraviť. Z novej verzie zrejme úľavy pre užívateľov tvrdých drog vypadnú.

„Určite sa pokúsim v rámci návrhu zákona pripraviť aj taký model, aby sa priestupková sankcia vzťahovala možno len na marihuanu,“ pripustila ministerka s tým, že takýto návrh by mal šancu uspieť. „Len ma mrzí, že v rámci dlhého legislatívneho procesu toto nikto nepoložil na stôl, pretože by sme sa, samozrejme, rozprávali aj o takomto variante,“ doplnila Žitňanská.

Fenomén drog v našej spoločnosti existuje a netreba pred tým zatvárať oči, ale takýmto smerom mu otvárať dvere je nesprávne. minister hospodárstva Peter Žiga

Kedy predstaví upravenú verziu zákona, zatiaľ nevie. Podľa predsedu SNS Andreja Danka je však v tomto volebnom období táto téma uzavretá. „Takže pani ministerka Lucia Žitňanská nemusí pripravovať žiadny nový návrh, pretože neprejde cez koaličnú SNS,“ povedal pre agentúru SITA.

Rezort spravodlivosti chcel úpravou dosiahnuť, aby držba malého, tzv. nepatrného množstva drogy bola iba priestupkom s pokutou maximálne 165 eur. O trestný čin by išlo až vtedy, ak by rovnakého užívateľa chytili s drogou dvakrát v priebehu dvanástich mesiacov. Žitňanská si od návrhu sľubovala vyššie tresty pre obchodníkov s drogami, zatiaľ čo pri občasných užívateľoch by bolo možné ich problém včas podchytiť a pomôcť im s liečbou.

S ústupkami pri tvrdých drogách majú problém aj niektorí predstavitelia Smeru. Podpredseda vlády pre investície Peter Pellegrini sa nazdáva, že ak by išlo len o mäkké drogy, ľahšie by sa hľadal kompromis. „Sám som bol prekvapený, že zákon hovorí o všetkých drogách. S tým by som mal problém, aby sme tu niekomu dovolili chodiť napríklad s dávkou kokaínu alebo heroínu po uliciach,“ uviedol Pellegrini. Podobný názor zastáva aj minister hospodárstva Peter Žiga. „Fenomén drog v našej spoločnosti existuje a netreba pred tým zatvárať oči, ale takýmto smerom mu otvárať dvere je nesprávne,“ myslí si.

Novela zákona prešla medzirezortným pripomienkovým konaním, ministerstvá s nominantmi SNS na čele vtedy proti nej neprotestovali. Jedinú zásadnú pripomienku podalo ministerstvo obrany, no rezort spravodlivosti ju akceptoval a zapracoval do návrhu.

Odborníci pri otázke dekriminalizácie drog varujú, že k nej treba pristúpiť zodpovedne. V zahraničí totiž existujú pozitívne, ale aj negatívne príklady z praxe. Napríklad v Česku po dekriminalizácii marihuany narástol počet jej užívateľov vo veku 15 až 19 rokov.

Napätie medzi SNS a Mostom-Híd v posledných dňoch rástlo aj z iného dôvodu. V obciach s minimálne 20-percentnou národnostnou menšinou majú po novom pribudnúť dvojjazyčné dopravné značky, nový dizajn dostanú aj tabule s názvom obce v jazyku menšiny. Zmenu kritizoval najmä poslanec národniarov Anton Hrnko. „Navrhnem, aby sa koaličná rada touto otázkou zaoberala a aby prijala rozhodnutie o zastavení zbytočného plytvania finančných prostriedkov daňových poplatníkov,“ avizoval v stanovisku, ktoré vydal v utorok.

Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) však reagoval, že tabule sa nebudú vymieňať vo veľkom, nahrádzať novými sa budú postupne tie, ktoré sú poškodené. „Neviem, prečo by som niekoho s týmto provokoval. Je to vyhláška ministerstva vnútra,“ uzavrel Érsek s tým, že koaliční partneri sa dohodli na tom, že v obmene tabúľ sa bude pokračovať.