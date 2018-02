Chrípka ešte potrápi, túto sezónu je agresívnejšia

Doteraz sa nakazilo približne stotisíc ľudí, jeden muž zomrel. Lekári hlásia ťažší priebeh ochorení než po minulé roky. Posledným prípadom komplikovanej chrípky je trojročné dievčatko z okresu Piešťany, ktoré leží v bratislavskej detskej nemocnici na Kramároch. Jeho stav je vážny. Hygienici neodporúčajú vstup na hromadné akcie ani návštevy obchodných domov.

U trojročného dievčatka potvrdili pandemický vírus H1N1 z roku 2009, takzvanú prasaciu chrípku. Ide o bežný chrípkový vírus, ktorý koluje v populácii. Sťažiť zdravotný stav môže vtedy, keď má človek oslabenú imunitu či chronické ochorenie. „Dievčatko je v opatere lekárov, viac k prípadu nemôžeme zverejniť, pretože si to neželali rodičia,“ reagovala Dana Kamenická, hovorkyňa Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Od decembra minulého roka, keď sa začala chrípková sezóna, bolo potvrdených 22 prípadov takzvanej prasacej chrípky. Preventívne opatrenia pri nej sú rovnaké ako pri iných chrípkových vírusoch.

Úrad hlavného hygienika predpokladá, že chorobnosť na chrípku ešte nedosiahla v tejto sezóne vrchol. Podľa úradu bude stúpať. „Najbližšie týždne ukážu, či epidémia vrcholí, alebo bude nárast chorobnosti ešte pokračovať,“ povedala jeho hovorkyňa Zuzana Drobová. Chrípková epidémia podľa nej môže trvať ešte niekoľko týždňov, odhadom aj mesiac či dva. Počty chorých stále narastajú. Minulý týždeň stúpla chorobnosť o desať percent, v Banskobystrickom okrese to bolo dokonca o viac než 70 percent.

Najčastejšími chrípkovými vírusmi, ktoré napádajú organizmus, sú typ B, typ A – H1N1, H3N2 a vírus prasacej chrípky. Lekári spozorovali, že túto sezónu sú agresívnejšie. „Tento rok sa mi zdá, že chrípka trvá dlhšie o dva-tri dni, ľudia sú viac akoby skolení, unavení, s vysokými teplotami, treba ju preto aj dlhšie vyležať,“ zdôraznil Peter Makara, všeobecný lekár pre dospelých zo Sniny. Dôvodom, prečo to tak je, sú podľa neho silnejšie chrípkové kmene a je ich viac. „Nie je výnimočné, že ľudia ochorejú aj dvakrát po sebe, najskôr jedným kmeňom, potom druhým,“ pripomenul s tým, že v ambulancii má významný nárast chorých.

K chrípke sa pridružujú aj bakteriálne infekcie, pri ktorých musia lekári siahnuť po antibiotikách. Podľa Makaru to nie je nič nezvyčajné, a záleží na imunite organizmu. „Keď človeka oslabí chrípka, ľahšie ochorie aj na niečo iné,“ vysvetlil lekár. Pacientom preto robí v ambulancii takzvané CRP vyšetrenie. Ak to ukáže prítomnosť zápalu, predpisuje antibiotiká. Keď má človek CRP hodnoty nulové, stačí chrípku iba vyležať. Makara poznamenal, že ľudia neznášajú dobre, ak nedostanú žiadne lieky. „Cítia sa zle a neveria, že im to prejde,“ dodal.

Migráciu agresívnejších vírusov potvrdila virologička Tatiana Betáková z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. Dôvodom ich nových vlastností je, že zmutovali. V Európe je rozšírená chrípka typu B, ktorej vírus sa tiež zmenil. „Stal sa silnejší, preto sú symptómy oveľa ťažšie a chorobu treba naozaj poriadne vyležať,“ podčiarkla odborníčka.

Pandemický kmeň takzvanej prasacej chrípky sa už dávno adaptoval a stal sa bežnou sezónnou chrípkou. Podľa Betákovej má však tendencie vyvolať ťažké infekcie a spôsobiť úmrtie.

Svetová zdravotnícka organizácia WHO tiež hlási, že kmeň H3N2 síce nie je zvlášť zmutovaný, ale chorobnosť a úmrtnosť po jeho nákaze sú veľmi vysoké. „Vo svete s ním majú veľké problémy, zomierajú hlavne malé detičky,“ doplnila Betáková.

15 ťažkých prípadov

Úrad verejného zdravotníctva doteraz eviduje 15 ťažkých prípadov s komplikáciami, ktoré si vyžiadali hospitalizácie. Tri sa vyskytli minulý týždeň. Išlo o 52-ročného muža z Trenčianskeho kraja, 37-ročného muža z Trnavského kraja a 35-ročného muža z Bratislavského kraja, ktorý zomrel. Laboratórne vyšetrenie u neho potvrdilo chrípku B bez bližšej špecifikácie.

Medzi ťažkosti, ktoré sprevádzajú chrípku, patrí zápal pľúc, priedušiek, prinosových dutín, stredného ucha či neurologické ochorenia, z ktorých mnohé vyžadujú hospitalizáciu. Tieto ochorenia môžu mať trvalé zdravotné následky. Najlepšou prevenciou je očkovanie. To, že tento rok vakcína spočiatku neobsahovala vírus typu B-Phuket, ktorý dominuje u nás, virologička Betáková vysvetlila tým, že ho WHO zaradila do vakcíny neskôr, keď už bola rozbehnutá výroba. „Dnes sa už nachádza vo štvorvalentnej vakcíne,“ zdôraznila. Hygienici odporúčajú aj časté umývanie rúk, vetranie, zvýšenie príjmu vitamínov, ovocia a čerstvej zeleniny.

Od nachladnutia sa chrípka líši rýchlym nástupom, bolesťami kĺbov a teplotou nad 38 stupňov Celzia. Vírus sa prenáša vzduchom, prežije napríklad na kľučkách. Ak človek zbadá prvé príznaky, mal by zostať doma, aby nákazu nešíril ďalej. Ak po troch dňoch teplota neklesá, kašeľ neustupuje, treba ísť k lekárovi.