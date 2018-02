Slovensko neratifikuje Istanbulský dohovor

Premiér Robert Fico (Smer) nedá súhlas na to, aby vláda predložila Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor) na ratifikáciu, pokiaľ budú existovať legitímne a zjavné rozpory medzi obsahom Istanbulského dohovoru a ústavnou definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy. Fico to vyhlásil vo štvrtok s tým, že ide o spoločné stanovisko všetkých troch strán vládnej koalície.

Pokiaľ budem predsedom vlády a nebudú odstránené pochybnosti pri výklade kontroverzných ustanovení Istanbulského dohovoru, pokiaľ nebude zabezpečený úplný súlad ustanovení Istanbulského dohovoru, predovšetkým s definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy, nikdy nedám súhlas na to, aby vláda predložila tento dohovor na ratifikáciu. Opakujem nikdy, uviedol premiér na brífingu na Úrade vlády.

Zároveň vyhlásil, že prijíma záväzok, že všetko užitočné z Istanbulského dohovoru, čo nie je v slovenskom domácom práve, bude v domácom práve zakotvené. Rovnako prijímam záväzok, pretože 9899 percent ustanovení z tohto dohovoru je užitočných, že tieto ustanovenia porovnáme so slovenskou právnou úpravou, a tam, kde budeme cítiť, že naša slovenská právna úprava je slabšia ako medzinárodná, okamžite prijmeme všetky potrebné zákonné úpravy, aby ochrana žien, pokiaľ ide o násilie, pokiaľ ide o útlak, pokiaľ ide o terorizovanie, bola na principiálne európskej úrovni, uviedol.

K dohovoru Rady Európy pristúpila v roku 2011 vláda Ivety Radičovej. Slovensko ho odvtedy neratifikovalo. Podľa Fica má jeho vláda právo nedať dokument na ratifikáciu, pričom Slovensku nehrozia žiadne postihy. Európa sa podľa Fica môže takýmto dohovorom brániť nebezpečenstvu, ktoré prináša migrácia, nesmie však prijímať opatrenia, ktoré sú v rozpore s presvedčením a cítením ľudí v jednotlivých členských krajinách.

Premiér vysvetlil, že pre vládnu koalíciu sú neprijateľné tie pasáže, ktoré hovoria o stereotypoch a rodovej rovnosti v zmysle odstraňovania takzvaných tradičných rolí mužov a žien v rodine. Vyvoláva to pochybnosti. Nemôžeme niečo prijať na medzinárodnej úrovni, čo je v rozpore s Ústavou SR, zdôraznil s tým, že za zakotvenie ústavnej definície manželstva hlasovalo v roku 2014 viac poslancov, ako bola potrebná ústavná väčšina.

Bola by obrovská chyba doma zakotviť v Ústave takúto definíciu, za ktorou ja stojím, ak by sme popritom prijali niečo, čo to bude popierať, ozrejmil Fico s tým, že Slovensko zaujíma z tohto dokumentu to, ako viac chrániť ženy pred násilím. To je totiž podľa jeho osobného presvedčenia a politického postoja strany Smer neprijateľné a nesmie mať v slovenskej kultúre a spoločnosti žiadne miesto.

Všetky kresťanské cirkvi sa obrátili na vládu, aby stiahla podpis Slovenska pod Istanbulským dohovorom. Cirkvi sa na tomto vyhlásení dohodli ešte 13. februára, čítať v kostoloch sa bude 25. februára. Istanbulský dohovor podľa predstaviteľov cirkví vidí koreň domáceho násilia aj v zaužívaných rolách mužov a žien, ktoré nazýva stereotypnými, a žiada na riešenie tohto problému ustúpiť od špecifických čŕt biologicky danej ľudskej prirodzenosti muža a ženy v prospech tzv. rodovej rovnosti.

Dohovor vyžaduje, aby stereotypné roly, ako aj zavádzanie nestereotypných rodových rolí, posudzovala nejasne definovaná skupina expertov, nadradená aj národným parlamentom. Dohovor, ak sa bude aplikovať, zásadným spôsobom zasiahne do legislatívy, výchovy a vzdelávania vo všetkých signatárskych štátoch, pričom k žiadnemu ustanoveniu dohovoru nie sú prípustné žiadne výhrady, okrem niekoľkých nepodstatných výnimiek, zdôraznili predstavitelia cirkví.