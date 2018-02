Slovensko si vydiskutuje budúcnosť únie

Vystúpili na ňom prezident Andrej Kiska, predseda parlamentu Andrej Danko a premiér Robert Fico, politici z koaličných a opozičných strán aj odborníci. Konvent má byť základom pre diskusie o únii, ktoré sa budú konať vo viacerých slovenských mestách.

Únia stojí pred niekoľkými mesiacmi dôležitých rozhodnutí. Do júna má byť na stole francúzsko-nemecký návrh na zmeny v eurozóne a malo by padnúť aj rozhodnutie o reforme azylového systému. Začínajú sa tiež rokovanie o rozpočtovom rámci EÚ na roky 2021 až 2027. A na budúci rok sa bude meniť obsadenie inštitúcií EÚ, čo súvisí s voľbami do Európskeho parlamentu, v ktorých Slovensko drží všetky rekordy najnižšej účasti.

Je to premena charakteru Slovenska z krajiny, ktorá si z únie berie, ktorá naťahuje ruku, na štát, ktorý by mal mať opačnú ambíciu. Vladimír Bartovic, riaditeľ Inštitútu pre európsku politiku – EUROPEUM v Prahe

Lepšia alternatíva nie je

"Slovensko je dnes moderná, demokratická a slobodná krajina. Dobrovoľne sme sa rozhodli byť súčasťou úžasného projektu európskej spolupráce, ktorý priniesol na európsky kontinent mier a prosperitu. To je miesto, kam patríme. To je budúcnosť, ktorú chceme zaistiť pre našich občanov. Preto musíme byť schopní trvať na našich hodnotách, verejne ich obhajovať a posilňovať význam a zmysel politických deklarácii reálnymi skutkami,“ povedal na konvente Kiska, keď pripomenul nedávne vyhlásenie troch najvyšších ústavných činiteľov, v ktorom sa zhodli, že členstvo v Európskej únii a NATO je základom slovenskej bezpečnosti, stability a prosperity.

Prezident upozornil aj na šírenie sa dezinformácií o EÚ. "Propaganda útočí na naše vlastné slabosti, snaží sa zosilňovať naše predsudky, naše neistoty či nedostatky. Ale aj nevyrovnanie sa s vlastnou minulosťou. Často jej v tom sami pomáhame. Tým, že z našich zlyhaní, z nedostatočného napĺňania očakávaní našich občanov obviňujeme Brusel,“ vyhlásil Kiska.

Na Národnom konvente o EÚ v Bratislave vystúpil prezident Andrej Kiska, predseda parlamentu Andrej Danko a premiér Robert Fico. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Danko vyzval na rešpektovanie medzinárodných záväzkov, ktoré Slovensko má. "Ale nespoliehajme sa vždy len na iných. Nespoliehajme sa na partnerov v NATO. Nespoliehajme sa na partnerov v Európskej únii. V konečnom dôsledku sa musíme o hlavné fungovanie Slovenska starať my sami,“ vyhlásil predseda Národnej rady SR. Podľa neho EÚ potrebuje systémovú zmenu. Navrhol debatu o tom, či by Európsky parlament nemali tvoriť priamo zástupcovia národných parlamentov. Neuviedol však, ako si to predstavuje. Či ako návrat k nominácii poslancov z členských krajín, alebo či by mali mať dvojitý mandát z volieb.

Fico vyhlásil, že nie je nič lepšie ako EÚ. "Jednoducho nie je. Nie sme schopní zajtra iba tak vytiahnuť z klobúka inú alternatívu, ktorá by fungovala lepšie,“ povedal premiér. Fico večer odcestoval do Bruselu, kde sa na pracovnej večeri stretne s viacerými lídrami EÚ. V piatok sa v belgickom hlavnom meste koná aj neformálny summit za účasti 27 krajín únie. Na stole sú dve hlavné témy. Rozpočet EÚ na roky 2021 až 2027 a budúcoročné voľby do europarlamentu.

Predseda vlády na konvente povedal, že v súvislosti s debatou o rozpočte, ktorá sa týka čerpania eurofondov, musíme byť otvorení a solidárni. "Ak existujú nové priority, ktoré neboli doteraz tak výrazne financované, ako migrácia a bezpečnosť, tak nemôžeme pravdepodobne rátať v budúcnosti s tým, že balík na odstraňovanie rozdielov bude taký veľký. Chcem ponúknuť koncept inteligentnej kohézie. Nepýtajme od partnerov v EÚ viac peňazí, ale hovorme: dajte nám viac voľnosti a pružnosti pri využívaní týchto zdrojov. A možno pri menšom balíku peňazí budeme schopní dosiahnuť viac,“ tvrdí premiér, ktorý sa opäť prihlásil k myšlienke jadra EÚ.

Konvent zorganizovalo ministerstvo zahraničných vecí. "Chceme fungujúcu úniu založenú na bezpečnosti a prosperite. Slovenský prínos je, že ponúka konkurencieschopné prostredie. Vyznáme sa v našom susedstve. Na západnom Balkáne je náš hlas počuť viac ako mnohých iných krajín. Vieme aj buchnúť po stole, keď s niečím nesúhlasíme. Nerozhoduje sa o nás bez nás. Musíme však urobiť aj kompromisy. Niekedy je výsledkom, že všetci sú nespokojní. V globálnom svete sme kvapka v mori, ale slovenská suverenita prostredníctvom EÚ narastá,“ povedal na konvente Ivan Korčok, štátny tajomník ministerstva zahraničných veci. Podľa neho musíme dobudovať eurozónu, musíme nájsť odpovede, ako riešiť migráciu a jednoznačnou výzvou je obrana či bezpečnosť.

Aké chce byť Slovensko

Odborníci na Európsku úniu vítajú myšlienku hlbšej diskusie o témach únie. "Slovensko by sa určite malo v súvislosti s EÚ rozprávať o návrhoch, s ktorými prišla a prichádza Európska komisia aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Momentálne debatujeme o tom, ako bude vyzerať únia po roku 2025,“ povedal pre Pravdu v súvislosti s konventom o EÚ Vladimír Bartovic, riaditeľ Inštitútu pre európsku politiku – EUROPEUM v Prahe.

Podľa odborníka sú témy na stole. "Rozširovanie hlasovania kvalifikovanou väčšinou v ďalších oblastiach zahraničnej a bezpečnostnej politiky, harmonizácia daní, harmonizácia v sociálnej oblasti, Energetická únia, debata o prezidentovi Európskej únie. Určite sa musíme rozprávať o ďalších reformách eurozóny a o dokončení projektov, ktoré s tým súvisia, ako je banková únia. Nestačí povedať, že chceme byť v jadre EÚ. Musíme mať ambíciu ho vytvárať,“ tvrdí Bartovic.

Podobne hovorí aj Janis Emmanoulidis z Centra pre európsku politiku v Bruseli. "Sme v zaujímavom momente. EÚ má teraz šancu zatlačiť na reformy vo finančnej a menovej únii, migrácii a azylovom systéme, bezpečnostnej a obrannej oblasti. Je to príležitosť na istý pokrok,“ povedal pre Pravdu Emmanoulidis.

"Slovensko je eurozóne, je tiež v centre diskusie o migračnej kríze a má záujem o bezpečnostnú a obrannú oblasť. Preto je dobre, že na národnej úrovni debatujete o pozíciách Slovenska do budúcnosti. Ale nie tak, že budete hovoriť nie, ale že poviete áno konkrétnym veciam. Ako si predstavujete ekonomickú a menovú úniu, akú bezpečnostnú a obrannú úniu chcete, ako má podľa vás vyzerať migračná a azylová politika. A kde ste ochotní robiť kompromisy s ohľadom na vaše národné záujmy,“ myslí si expert.

Bartovic okrem toho upozorňuje na trendy, ktoré ukazujú, že Slováci sú stále euroskeptickejší. "Začína sa to podobať na Česko. Sledujeme to už niekoľko rokov. Musíme diskutovať, čo môžeme robiť, aby sme to zvrátili,“ pripomína expert a v tejto súvislosti vidí ešte ďalšie témy na debatu.

"Je to premena charakteru Slovenska z krajiny, ktorá si z únie berie, ktorá naťahuje ruku, na štát, ktorý by mal mať opačnú ambíciu. Znamená to byť solidárny z ostatnými, byť lídrom v inováciách a technológiách, udávať trendy v digitalizácii a vo vede a výskume. O tom by sme mali diskutovať,“ myslí si Bartovic.