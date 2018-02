Školská inšpektorka Kalmárová: Pri maturitách je problém dokázať podvod

Ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) chce tomu urobiť koniec. Od nového školského roka budú na písomnú časť skúšky dozerať len externí učitelia. Kým riaditelia hovoria o prehnanej nedôvere k pedagógom, hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová s ministerským návrhom súhlasí. „Takýto model by určite prispel k objektivite skúšok,“ mieni Kalmárová.

Považujete za nevyhnutné sprísnenie kontroly počas písomných častí maturít?

V prvom rade treba zdôrazniť, že návrh ministerky vôbec nesúvisí s tým, kto opravuje jednotlivé písomné výstupy z maturitnej skúšky. Zameriava sa na to, kto koná nepretržitý dozor počas externej časti maturitnej skúšky – pri teste a pri písomnej forme internej časti maturít, teda pri písaní slohu. V súčasnosti je pri testovaní a pri písaní kompozície neustále prítomný v každej skupine iba administrátor, učiteľ, ktorý je zamestnancom školy, kde sa časti skúšky uskutočňujú.

Externý dozor, čiže predseda školskej maturitnej komisie a predseda predmetovej komisie, sú zamestnanci iných škôl. Majú garantovať objektivitu priebehu skúšky, no nemôžu zaručiť úplnú objektivitu priebehu skúšok. Nemôžu byť predsa počas celej skúšky prítomní vo viacerých skupinách v jednom čase. V praxi by preto navrhovaný model určite prispel k objektivite skúšok. Kontrola externými učiteľmi dnes funguje pri testovaní žiakov 9. ročníka základných škôl.

Akými podozreniami, čo sa týka maturít, sa zaoberá inšpekcia?

Kontroly na priebeh písomných častí maturitných skúšok vykonáva inšpekcia najmä na podnet Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. Minulý rok inšpekcia vykonala 34 kontrol objektívnosti. Ich počet je medziročne približne rovnaký. Existujú priame aj nepriame dôkazy, že v niektorých skupinách istých škôl dochádza k nedovolenej spolupráci medzi žiakmi.

V týchto prípadoch zrejme administrátor, dozorujúci učiteľ, umožnil testovaným žiakom spolupracovať, keďže študenti namiesto správnych odpovedí uvádzali zhodne nesprávne odpovede. Alebo naopak, rozličné nesprávne odpovede opravovali na rovnaké nesprávne odpovede, prípadne správne. Spolupráca medzi žiakmi viedla k tomu, že všetci, bez ohľadu na doteraz dosiahnuté známky z testovaného predmetu, v skupine dosiahli zhodne dobré výsledky.

Je náročné takýto podvod dokázať?

Je problémom dokázať porušovanie pravidiel, keďže vo väčšine prípadov má inšpekcia k dispozícii iba nepriame dôkazy, na základe ktorých nemožno konštatovať, že došlo k podvodu. Je málo pravdepodobné, aby veľká časť žiakov v jednej skupine namiesto správnych odpovedí uvádzala rovnaké nesprávne odpovede, teda, že by žiaci v skupine dosiahli zhodnú úroveň výsledkov. Ide najmä o prípady, keď študenti, ktorí zvyčajne mali z predmetu štvorky a päťky, dosiahli úspešnosť vyššiu ako národný priemer, rovnako, ako ich dobre prospievajúci spolužiaci.

Inšpekcia totiž pri kontrole nemôže mať kontakt s maturantmi, ktorí skúšku konali, keďže už nie sú žiakmi školy a môže sa opierať iba o vyjadrenia administrátorov. Tí väčšinou samozrejme popierajú, že by vedome tolerovali spoluprácu žiakov. Na druhej strane pripúšťajú, že študenti spolupracovali posunkami, gestami či inými spôsobmi neverbálnej komunikácie, no zároveň podotkli, že si túto vzájomnú komunikáciu nevšimli. Iba v jednom prípade sa stalo, že administrátor priznal, že počas skúšky vstúpila do miestnosti učiteľka slovenského jazyka a literatúry, ktorá vyučovala žiakov v danom školskom roku a nadiktovala maturantom správne odpovede.

Čo by pomohlo zlepšiť objektivitu?

Pri externej časti a pri písaní slohu určite posilnenie kontroly priebehu skúšky alebo zavedenie technických prostriedkov do testovania. Situáciu určite čiastočne vyrieši aj prítomnosť administrátora, ktorý by nepochádzal z prostredia školy, v ktorej sa testuje. Ak hovoríme o následnej oprave maturít, tak do úvahy pripadá aj model, keď by kompozície nehodnotili učitelia školy, v ktorej sa žiak ako autor práce vzdeláva. Ďalším riešením je, ako je to v Británii, keby vznikli na Slovensku nezávislé testovacie centrá.

V čom spočíva podstata testovacích centier?

Ich činnosť nebýva žiadnym spôsobom personálne spätá s pedagogickými zamestnancami škôl. Vytvárajú sieť, ktorá dostatočne pokrýva počet žiakov, ktorí konajú testy súvisiace s ukončovaním štúdia. Sú typické pre krajiny, ktoré dokážu vygenerovať originálny test v predmete pre každého žiaka, pričom výsledky testov sú odosielané škole, kde sa žiak vzdeláva.

Chcem podotknúť, že cesta k tomuto projektu je u nás pomerne zložitá. Takže na zabezpečenie väčšej objektivity je potrebné prijať myšlienku prítomnosti externého dozoru v každej skupine.