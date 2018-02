Kritizovaná bratislavská Cudzinecká polícia sa v marci presťahuje do Vajnôr

Informovala o tom Polícia Slovenskej republiky na svojom facebookovom profile. Zmena by mala nastať 19. marca. Nové priestory by mali spĺňať všetky štandardné normy, ako napríklad bezbariérový prístup. Počet vybavovacích miest sa zvýšil z 15 na 23, policajti prisľúbili, že časom by toto číslo malo ešte viac narásť.

Polícia Slovenskej republiky uviedla, že v súčasnosti komunikuje aj s dopravným podnikom Bratislava o možnostiach výhodnejšieho prístupu mestskou hromadnou dopravou. Návštevníkom prichádzajúcim do budovy autom poslúži 27 parkovacích mi­est.

„Ďalšou novinkou sú aj poradeské dni riešené cestou Medzinárodnej organizácie pre migráciu, pripravujeme taktiež takzvaný nový greenline, kde budeme online poskytovať isté poradenské služby pre cudzincov,“ uviedla Polícia vo videu na sociálnej sieti.

Oddelenie momentálne sídli na bratislavskej Hrobákovej ulici. Viaceré médiá v minulosti priniesli reportáže o cudzincoch, ktorí tu v niektorých obdobiach trávia dlhé hodiny čakaním v nedôstojných podmienkach na vybavenie potrebných povolení.