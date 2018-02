Nezaradený poslanec Martin Poliačik predložil návrh na čiastočnú dekriminalizáciu drog

Čiastočná dekriminalizácia drog sa dostane do Národnej rady SR napriek tomu, že o nej vláda na svojom stredajšom zasadnutí nerozhodovala. Návrh podal do parlamentu nezaradený poslanec Martin Poliačik. Ide o ten istý, čo predkladala ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) a ktorý jej koaliční partneri stopli.

Oznámil to na tlačovej konferencii Progresívneho Slovenska pred Národnou radou SR. Progresívci sa na nej postavili aj za Istanbulský dohovor, ktorý rieši násilie páchané na ženách.

„Podal som dnes návrh na začiatok zmeny drogovej politiky, ktorý prešiel legislatívnou radou, z dielne pani ministerky Žitňanskej, v takej podobe, v akej išiel na vládu. To je podoba, s ktorou súhlasila Generálna prokuratúra SR, hlavný odborník na drogovú problematiku Okruhlica. Je to teda návrh, ktorý má doteraz najväčšiu zhodu medzi odborníkmi a legislatívcami na Slovensku,“ povedal.

Do parlamentu ho predložil preto, že diskusia o tejto veci doteraz nebola dostatočná. „Nemáme reálne pomenované problémy, ktoré máme riešiť. A občanom tak nie je jasné, prečo je nutné tieto veci riešiť,“ poznamenal.

Poliačik poukázal na skúsenosti zo zahraničia. „Máme pekné príklady z Portugalska, Holandska a iných krajín, kde keď sa na zmiernili tresty, ušetrili sa peniaze na činnosti súdov, vyšetrovateľov či prokurátorov a ušetrené peniaze sa investovali do prevencie, liečby a do terénnej práce, tak to viedlo k tomu, že je tam menej užívateľov a hlavne je tam oveľa nižšia ujma tak pre užívateľov, ako aj pre ich rodiny,“ opísal.

Žitňanskej návrh mal priniesť dekriminalizáciu prechovávania nepatrného množstva drog. Tresty sa zrušiť úplne nemali, ale mali sa upraviť. Návrh počítal s tým, že prvýkrát by držba nepatrného množstva bola trestaná ako priestupok a až v prípade opakovaného porušenia zákona v priebehu 12 mesiacov ako trestný čin.

Mladším ako 18 rokov mala byť okrem pokuty automaticky nariadená aj lekárska diagnostika, absolvovanie sociálneho poradenstva a prípadne aj liečba drogovej závislosti.

Progresívne Slovensko na tlačovej konferencii hovorilo aj o Istanbulskom dohovore, proti ktorému sa postavili premiér Robert Fico (Smer-SD) aj SNS. "Problematika drog aj dohovoru o násilí na ženách je predmetom predsudkov a mýtov,” reagoval predseda Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko.

Vyhlásil, že progresívci sú za Istanbulský dohovor. „Sme presvedčení, že domáce násilie páchané na ženách je vážny spoločenský problém, ktorý doteraz nedokáže spoločnosť účinne riešiť,“ uviedol.

V dôsledku domáceho násilia podľa jeho slov trpia na Slovensku stovky domácností. „Myslíme si, že touto komplexnou úpravou sa dá tento závažný spoločenský problém vyriešiť. Ale na Slovensku sa dostal dohovor do ideologicko-politického boja namiesto toho, aby sa riešil skutočný problém, a tým je násilie páchané na ženách,“ zdôraznil.

Štefunko odmieta démonizovanie dohovoru, ku ktorému sa podľa jeho slov uchyľujú jeho kritici. Progresívne Slovensko sa podľa jeho slov bude snažiť vytvoriť alianciu podobne zmýšľajúcich osobností a presadzovať myšlienku Istanbulského dohovoru ohľadom násilia páchaného na ženách.