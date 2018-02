Auto zrazilo dvanásť detí, obec sa nechystá postaviť chodníky

Hoci ide o cestu tretej triedy, tvorí spojnicu s ďalšími obcami a denne po nej okrem áut prechádza asi tridsiatka detí. Inú trasu, ako sa dostať do a zo školy, nemajú. Starosta Marián Luha tvrdí, že výstavbu chodníkov neplánujú, pretože ide o nelegálnu osadu. Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz oponuje, že je to nedostatočný argument.

Nešťastie sa stalo vo štvrtok popoludní, keď osobné auto dostalo šmyk a vrazilo do skupiny detí, ktoré sa vracali zo školy. Pri nehode zasahovala polícia, hasiči, leteckí aj zdravotnícki záchranári. V nemocnici skončilo dvanásť detí vo veku od päť do 12 rokov s rôznymi zraneniami, dve sú vo vážnom stave.

Z pohľadu obce je to komplikované, pretože je to nelegálna kolónia, potom je ťažké niečo riešiť či postaviť. starosta Spišského Bystrého Marián Luha

S vážnymi zraneniami priviezli jedno dieťa na špecializované pracovisko Univerzitnej nemocnice v Martine. "Dieťa bolo prijaté v kritickom stave a vzhľadom na typ a rozsah jeho poranení je žiaľ zlá prognóza vývoja jeho zdravotného stavu, priblížila pre agentúru TASR hovorkyňa Katarína Kapustová s tým, že momentálne leží na klinike detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Ďalšie ťažko zranené dievča vo veku približne 12 rokov utrpelo vážny úraz hlavy. Po napojení na umelú pľúcnu ventiláciu bolo v kritickom stave letecky prevezené do Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. „Bližšie informácie k jeho aktuálnemu zdravotnému stavu neposkytneme, nemáme na to povolenie od rodičov,“ uviedla nemocnica.

Dve zranené deti previezli do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. Jedna z pacientok bola v piatok s komplikovaným úrazom panvy po konzultácii preložená na vyššie pracovisko do košickej univerzitnej nemocnice na kliniku úrazovej chirurgie. Druhá so zlomeninou v oblasti kosti panvy zostala na chirurgickom oddelení. Ďalšie dve deti ostávajú s ľahšími povrchovými zraneniami v levočskej nemocnici a v najbližších dňoch by ich mali prepustiť do domácej starostlivosti.

Pri obci Spišské Bystré v okrese Poprad dostalo auto šmyk a vrazilo do skupiny 12 detí. Autor: facebbok/Polícia SR

V popradskej nemocnici ostávajú na tamojšom oddelení úrazovej chirurgie dve deti. Podľa hovorkyne Sylvie Galajdy po nehode vo štvrtok ošetrili celkovo šesť pacientov, niektorých z nich prepustili, ďalší smerovali na špecializované pracoviská v regióne.

Starosta obce Spišské Bystré s približne 2 500 obyvateľmi Marián Luha tvrdí, že cesta, po ktorej denne chodí asi tridsať detí na vyučovanie, patrí obci. „Je to cesta tretej triedy, ale je asfaltová a spája aj ďalšie dediny – Spišské Bystré, Kravany, Vikartovce či Liptovskú Tepličku. Deti denne po nej musia prejsť asi 600 metrov, iná trasa tam nie je možná,“ povedal Luha.

Chodník starosta neplánuje postaviť. „Z pohľadu obce je to komplikované, pretože je to nelegálna kolónia, potom je ťažké niečo riešiť či postaviť,“ poznamenal. Priznal, že to nie je prvá nehoda, ktorá sa stala na tejto ceste. V minulosti tu bolo viac kolízii, nie však také tragické. „Smrteľnú nehodu sme tu mali tak pred siedmimi či ôsmimi rokmi,“ dodal.

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz si však nemyslí, že je to dobrý argument, najmä keď ide o bezpečnosť detí. Existuje viacero rôznych programov, ktoré môžu danú situáciu pomôcť riešiť. „Napríklad dotačná schéma nášho úradu umožňuje uchádzať sa o podporu na budovanie chodníkov. Nemal som možnosť zistiť to presne, ale predpokladám, že Spišské Bystré sa neuchádzalo o takúto podporu,“ povedal Ravasz. V tomto roku podľa neho tiež ministerstvo vnútra spúšťa projekt, kde sa z eurofondov môžu obce uchádzať o oveľa väčšie sumy určené aj na úpravy ciest.

Ravasz pripomína, že dnes je možné vysporiadať nelegálne pozemky pod rómskymi osídleniami, umožňuje to legislatíva. „Zákon o pozemkových úpravách sa zmenil a je v platnosti už od minulého septembra. V zásade starostova môžu iniciovať takéto procesy, to znamená, že vo vlastnej kompetencii začať pozemkové úpravy, a tým pádom sa môže osada zmeniť na legálnu lokalitu,“ podotkol s tým, že postupná legalizácia je lepšia cesta ako presun celej osady. „To, že je lokalita na nelegálnom pozemku, a tak obec nebude investovať do bezpečnosti, to nevidím ako silnú argumentáciu,“ skonštatoval.

Polícia v prípade nehody nemá zatiaľ nové informácie. „Od nehody neuplynulo ani 24 hodín, stále prebieha vyšetrovanie,“ povedal v piatok krajský policajný hovorca z Prešova Daniel Džobanik. Predbežné šetrenie ukazuje na to, že auto pravdepodobne dostalo šmyk.

Dopravný analytik Ján Bazovský pre Pravdu uviedol, že príčin nehody mohlo byť viac. Mohlo ísť o šmykľavý povrch cesty, šofér mohol chodcov neskoro zaregistrovať, zľakol sa a neprimerane reagoval. „V kombinácii s nepriaznivým stavom vozovky však jeho reakcia bola neúčinná,“ poznamenal analytik. Ďalšia vec je, že tam mohol byť aj nesprávny spôsob jazdy. Bazovský pripustil, že vyšetrovanie bude zložité, pretože ide o malé deti, ktoré sa môžu na ceste správať nevyspytateľne.

A deti zatiaľ chodia do školy a potom domov po ceste bez chodníka…