Vyhlásenie Asociácie vydavateľov a šéfredaktorov k vražde Jána Kuciaka

Vražda novinára je vážnym znamením, že sa zločin obracia proti jednému z najdôležitejších pilierov slobody: slobody slova a práva občanov kontrolovať mocných a tých, ktorí prekračujú zákon.

Môže ísť o pokus zastrašiť nás všetkých, a preto sa musíme zjednotiť a bojovať proti tomuto ohrozeniu, čo robíme aj týmto spoločným vyhlásením šéfredaktorov a vydavateľov. Osobné príbehy odvážnych ľudí tvoria dejiny. Nikto nemôže umlčať slobodný hlas novinára. Vydavatelia sa pridávajú k šéfredaktorom slovenských novín a vyzývajú štát, aby urobil všetky potrebné kroky nie len na vypátranie zločincov, ale aj na zabezpečenie bezpečnej práce novinárov. Novinári sú pre zdravú a slušnú spoločnosť rovnako dôležití ako napríklad polícia alebo prokuratúra. Tento útok ide proti nám všetkým a nemôže ostať bez odpovede.

Peter Mertus, predseda Asociácie vydavateľov tlače

Milan Dubec, CEO Ringier Axel Springer Slovakia a.s.

Alexej Fulmek, CEO Petit Press a.s.

Marian Zima, CEO Šport Press a predseda Asociácie pre novinársku etiku

Jozef Bajo, CEO BAUER MEDIA SK v.o.s.

Lukáš Fila, CEO N Press, s.r.o.

Vladimír Mužik, CEO MAFRA Slovakia, a.s.

Peter Halász, CEO JAGA GROUP, s.r.o.

Michal Teplica, CEO News and Media Holding a.s.

Emília Fullová, CEO v zastúpení, P E R E X, a.s.

Antónia Franeková, riaditeľ spoločnosti MEDIA/ST

Mária Reháková, riaditeľka spoločnosti STAR production s.r.o.

Beata Balogová, SME

Peter Bárdy, Aktuality.sk

Oliver Brunovský, Trend

Ivan Čeredejev, Plus 7 dní

Štefan Hríb, .týždeň

Dušan Karolyi, Košice Dnes

Matúš Kostolný, Denník N

Júlia Kováčová, Nový čas

Henrich Krejča, Markíza

Roland Kubina, Joj

Ivana Mandáková, Plus 1 deň

František Múčka, Postoj.sk

Peter Palovič, Rádio Expres

Juraj Rybanský, RTVS

Nora Slišková, Pravda

Agáta Staneková, Rádio Aktual

Zoltán Szalay, Új Szó

Marcela Šimková, Hospodárske noviny

Jaroslav Vrábeľ, Korzár