Vačok: Rýchlosť pri vyšetrovaní vraždy Kuciaka je veľmi, veľmi dôležitá

„Bude to vecou ďalšieho vyšetrovania. Samozrejme je rýchlosť pri vyšetrovaní veľmi, veľmi dôležitá. Je to mimoriadne závažný zločin. Pokiaľ sa potvrdí, že išlo o úkladnú vraždu vyplývajúcu z jeho povolania, tak to bude pre spoločnosť veľmi, veľmi vážne,“ zdôraznil Vačok.

Opätovne pripomenul, že keď bude vyšetrovanie pokračovať pomaly, o to ťažšia bude rekonštrukcia a dokazovanie.

V prípade smrti novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej došlo pravdepodobne k dvojnásobnej úkladnej vražde. Muža zavraždili zrejme strelou do hrude, jeho partnerku strelou do hlavy. Na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave o tom informoval prezident Policajného zboru Tibor Gašpar.

Uviedol, že polícia v nedeľu (25.2.) o 21.35 h prijala oznámenie matky zavraždenej ženy, že sa nevie skontaktovať so svojou dcérou. Strážcovia zákona prišli k domu zavraždených vo Veľkej Mači v okrese Galanta o 22.30 h. Hliadka vizuálne zistila, že v rodinnom dome leží na zemi telo. Spolu so záchranármi a hasičmi policajti vstúpili do domu. „Previerkou na mieste činu bolo zistené, že v dome sú dve osoby usmrtené pravdepodobne strelnými poraneniami,“ povedal Gašpar. Policajný prezident doplnil, že každá osoba bola usmrtená asi jednou strelnou ranou, definitívne to však môže potvrdiť len súdna pitva.

Polícia predpokladá, že smrť novinára súvisí s jeho investigatívnou činnosťou, ale pracuje aj s ďalšími vyšetrovacími verziami. „Všetci, ktorí prišli do kontaktu so zavraždenými, budú preverovaní,“ dodal Gašpar.

Slovensko podľa neho ešte nečelilo takému bezprecedentnému útoku na novinára a takéto konanie odsudzuje.

Prípadom sa zaoberá od rána aj Generálna prokuratúra SR, ktorá na miesto obhliadky vyslala krajského prokurátora.