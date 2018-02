Mrazy zabili od nedele na Slovensku troch ľudí

V súvislosti so silnými mrazmi, ktoré zasiahli Slovensko, zaznamenali záchranári od nedele 25. februára do dnešného rána už 16 prípadov podchladenia, ktoré si vyžiadali zásah záchrannej zdravotnej služby. „Žiaľ, z tohto počtu trom ľuďom už záchranári nemohli pomôcť. Išlo o mužov z Prešovského, Trnavského a Žilinského kraja. Do nemocníc previezli s podchladením 10 mužov a tri ženy,“ agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (ZZS) SR Alena Krčová.

Záchranári upozorňujú, že podchladeného človeka treba dať do tepla, do miestnosti s bežnou izbovou teplotou a ak je to potrebné, vlhké šaty vymeniť za suché. Podchladenému treba dať vypiť sladený vlažný nápoj, nesmie byť však horúci a nesmie to byť alkohol „na zahriatie“. Alkohol rozširuje cievy a podchladenému tak uniknú z tela aj posledné zvyšky tepla a zhorší sa mu zdravotný stav. Pri vážnejších stavoch treba okamžite volať linku tiesňového volania 155, na ktorej operátor poradí, ako postupovať a v prípade potreby vyšle záchranárov, dodala Krčová.

Na Slovensku pokračuje mrazivé počasie. Arktická zima by mala kulminovať na prelome februára a marca. Na noc zo stredy na štvrtok už vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahy pred nízkymi teplotami takmer pre celé Slovensko. Výstraha 2. stupňa platí pre celé stredné a sever východného Slovenska, kde môžu teploty v noci klesnúť až na –28 °C. „Silný mráz predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý a pravdepodobnosť poškodenia organizmu je vysoká,“ varujú meteorológovia. Pre južnejšie časti stredného a východného Slovenska platí výstraha 1. stupňa, teploty môžu klesnúť na –19 °C. Juh západného Slovenska je bez výstrah.