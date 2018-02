Novinár Tom Nicholson hovorí o možnom prepojení vraždy Jána Kuciaka s talianskou mafiou

Novinár Tom Nicholson bol v kontakte so zavraždeným reportérom portálu Aktuality.sk Jánom Kuciakom. Písali si o téme, ktorej sa obaja venovali, týka sa prítomnosti pravdepodobne talianskej mafie na východnom Slovensku. Išlo o podozrenie, že kradne eurofondy a posiela ich naspäť do Talianska.

Rozhovor s Nicholsonom prináša portál Denníka N.

Na otázku kto sú tí Taliani, odpovedá Nicholson, že si to zatiaľ nechá pre seba. „Keď niekoho zavraždia, každý chce hneď počuť vysvetlenie. Môže to byť tento prípad, ale aj iné. Keď som videl, čo sa všetko písalo o Kočnerovi a Bašternákovi, tak som pomyslel na to, čo všetko sa písalo o slovenských gangstroch za posledných 25 rokov. Nikdy tu nikoho nezavraždili. Na tomto prípade je výnimočné to, že Jano (Kuciak) pracoval na skupine, ktorá pravdepodobne mala prepojenie na mafiánsku skupinu Ndrangheta z Kalábrie,“ hovorí Nicholson, ktorý považuje za reálne, že Kuciakov článok by pre mafiánov mohol znamenať koniec čerpania eurofondov.

Novinár sa vyjadruje aj k tomu, či činnosť talianskej mafie súvisela so slovenskou politikou. „Hlavný organizátor napísal pred voľbami v roku 2016 status na Facebook s menami troch predstaviteľov Smeru, ktorých treba voliť. Išlo o mená: Stanislav Kubánek, Peter Chudík a Viliam Jasaň. Predpokladám, že to napísal preto, lebo im Smer bol nápomocný,“ hovorí.

Podľa Nicholsona mafiáni kupovali bývalé družstvá, potom sa tvárili, že tam nechajú rásť bio rastliny, a na to brali eurofondy. „Je jedno, čo tam rastie, ak máte človeka, ktorý to odklepne. Kto povie, že to bol podvod? Jedine polícia. Ak je však v tom aj polícia, tak nie ste v ohrození,“ tvrdí novinár.

Žitný: Preniknúť do zložiek mafie je zložité

Bezpečnostný analytik Milan Žitný pre Pravdu uvádza, že talianska mafia pôsobí na Slovensku od 90. rokov minulého storočia, keď začala u nás podnikať. Kontakty nadviazali najmä na východnom Slovensku. Preniknúť do jej vnútra a rozložiť ju je podľa neho veľmi ťažké. „To mlčanie, súnaležitosť a tvrdé tresty, ktoré kedysi sicílska mafia zaviedla a majú ich aj v iných organizáciách sprisahaneckého typu, to zabraňuje tomu, aby ste k nim jednoducho a rýchlo prenikli,“ vysvetľuje Žitný. Preto je podľa neho pre políciu jednoduchšie rozložiť slovenskú zločineckú skupinu. „Je to domáci element, hovorí naším jazykom, má našu kultúrnu výbavu a nemá princíp mlčanlivosti pod trestom smrti dostatočne silne zakotvený,“ dodáva Žitný.

Podozrenie, že by za vraždou novinára a jeho snúbenice mohol stáť medzinárodný organizovaný zločin, experta neprekvapilo. „Nielen ten taliansky, ale aj ruský, čínsky či albánsky, je súčasť života krajín, ktoré nie sú autoritatívnymi režimami, do ktorých sa ťažko preniká, teda aj tej našej,“ objasňuje Žitný. Pre autoritatívne typy krajín je typický vlastný druh mafie, ktorá do svojho prostredia konkurenciu nepustí. „Organizovaným zločinom sú tak zasiahnuté demokratické krajiny, ktoré majú veľmi liberálne normy, a kto príde a oficiálne dodržiava zákony, môže tam žiť a podnikať,“ hovorí Žitný. Pod vonkajšou fasádou legálneho podnikania, vedú aktivity mimo zákona.

Analytik: Nemusí to byť talianska mafia

Tvrdenie novinára Toma Nicholsona pre Denník N, že podľa viacerých novinárskych zistení má talianska mafia Ndrangheta z Kalábrie kradnúť eurofondy na východe Slovenska pod rúškom fiktívneho pestovania bio rastlín, považuje Žitný za reálne. „Ale to nemusí byť znak talianskej mafie. Poznám slovenských podnikateľov, na juhu Slovenska, ktorí predstierali, že na cudzích pozemkoch osievali a ešte na to brali dotácie. Stačilo mať len tých správnych ľudí na správnych miestach,“ konštatuje odborník. Mafia podľa neho len vidí, aké má v krajine možnosti, kde si štát nedokáže ustrážiť svoje teritórium. „Snažia sa tiež dostať do inštitúcií štátu, čím si zabezpečia keď nie peniaze, aspoň informácie, aby sa vedeli chrániť. To je jeden z charakteris­tických znakov organizovaného zločinu,“ upozorňuje Žitný.

Najbezpečnejšie sú tak podľa neho pre nich štátne zákazky. „Netreba si teda robiť ilúzie, že Slovensku sa tento problém vyhýba. Teraz sme s tým boli len prvýkrát priamo konfrontovaní,“ uzatvára Žitný.

Tému posunul Kuciakovi bývalý redaktor Plus 7 dní

Na téme talianskej mafiánskej skupiny Ndrangheta pracoval aj bývalý redaktor týždenníka Plus 7 dní Ivan Mego, ktorý v pondelok v debate televízie TA3 potvrdil, že tému odovzdal Kuciakovi, protože jemu vydavateľstvo neumožnilo získané informácie publikovať.

Šéfredaktor portálu Aktuality.sk Peter Bárdy vyhlásil, že článok, na ktorom zavraždený novinár pracoval, zverejnia a následne bude k dispozícii na zverejnenie osttaným slovenským médiám.