Fico na tlačovku priniesol milión eur v hotovosti, zastal sa Jasaňa

„Ak by sa ukázalo, že dvojnásobná vražda súvisela s novinárskou prácou, bol by to útok na demokraciu,“ uviedol na brífingu premiér Fico. Premiér obvinil opozíciu z toho, že vraždu zneužíva na politické ciele. Vyzval na spoločné postupovanie vo vyšetrovaní.

„Mrzí ma, že už nikto nehovorí o vražde, len sa politizuje,“ uviedol Fico. „Je potrebné nájsť páchateľov,“ dodal premiér. Zdôraznil, že ochrana novinárov je prioritou jeho vlády. Zopakoval výzvu, v rámci ktorej dostane autor relevantnej informácie, ktorá povedie k zatknutiu páchateľov, milión eur. Premiér pritom ukazoval na stôl, na ktorom ležali bankovky.

„Hlavnou úlohou ministerstva vnútra je vytvorenie adekvátnych podmienok pre vyšetrovateľov,“ uviedol minister vnútra Kaliňák. V tíme vyšetrovateľov by mal byť aj šéfredaktor portálu Aktuality.sk Peter Bárdy, čím chce Kaliňák zabezpečiť maximálnu transparentnosť vyšetrovania.

Milión eur v hotovosti na stole, ktorý Fico núka za informácie, ktoré by viedli k zatknutiu páchateľa/ov vrážd vo Veľkej Mači. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

„Pre úspešné vyšetrenie urobíme maximum,“ sľúbil minister.

„Expertízy prinášajú prvé výsledky,“ povedal policajný prezident Gašpar. Vyšetrovanie nabralo už medzinárodný rozmer. „Prebiehali prvé výsluchy, komunikujeme so zahraničnými bezpečnostnými službami,“ uviedol Gašpar. Má ísť o české a talianske orgány, no Gašpar nevylúčil možnosť pozvania expertov z Europolu.

Hovory aj maily

Slovenské úrady už vypočuli 20 osôb, dodal policajný prezident. Na špeciálne zriadenej linke registrujú úrady 23 hlásení, Gašpar dodal, že prišlo aj niekoľko mailových podaní. „Všetky dôkladne preverujeme,“ uviedol.

Páchateľov vyzval, aby sa priznali k činu. „Rozumiem mediálnemu cieľu, no zverejňovanie úvah nám nepomáha,“ adresoval Gašpar novinárom.

Talianska stopa

Diego Roda a Antonino Vadala neboli obmedzení na slobode, odpovedal Gašpar na novinársku otázku. Mená oboch mužov talianskeho pôvodu sa spomínajú v jednej verzii, ktorú vyšetrovatelia preverujú. Má sa týkať pôsobenia talianskej mafie na východnom Slovensku a jej zneužívania eurofondov. Ich zadržanie do budúcnosti nevylúčil. „Tejto verzii sa venujeme s plnou vážnosťou,“ prisľúbil.

Fico odmietol bližšiu previazanosť Viliama Jasaňa, ktorý je v Bezpečnostnej rade SR, na talianskych podnikateľov z Kalábrie. Podotkol, že Jasaň má bezpečnostnú previerku na prísne tajné. K svojej asistentke Márii Troškovej, ktorá sa v článkoch takisto spomína, sa bližšie nevyjadril. Povedal, že nech novinári neobviňujú nevinných ľudí. „Pracujete so senzáciou,“ uviedol premiér. Gašpar pritom na Rádiu Expres priznal, že ju budú vypočúvať.

Všetci traja muži potom odišli z brífingu bez toho, aby odpovedali na všetky otázky novinárov.

Následne do miestnosti vošiel kukláč so samopalom a dve ženy, ktoré naložili bankovky do kufríka.