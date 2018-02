Voľby by vyhrala strana Smer so ziskom 24,7 percenta, vyplýva z prieskumu

Respondenti odpovedali na otázku Ak by sa tento víkend konali voľby do NR SR, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?

Ak by sa parlamentné voľby konali vo februári 2018, vyhrala by strana SMER – SD so ziskom 24,7 percenta hlasov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu preferencií politických strán, ktorý uskutočnila agentúra AKO s. r. o. v dňoch 21. až 26. februára formou telefonického dopytovania na celom území Slovenska. Výberovú vzorku tvorilo 1 000 respondentov. Otázka pre respondentov znela: Ak by sa tento víkend konali voľby do NR SR (parlamentu), ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?

Na druhom mieste sa v prieskume umiestnila strana Sloboda a Solidarita so ziskom 16,2 percenta hlasov. Nasledujú hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti – NOVA (10,2 %), Slovenská národná strana (9,9, %), Sme rodina – Boris Kollár (9,6 %), Kotleba – ĽSNS (8,2 %), Kresťanskodemo­kratické hnutie (7,7 %) a MOST-HÍD (6,3 %).

Do parlamentu by sa podľa prieskumu nedostala Strana maďarskej komunity (3,4 %), Progresívne Slovensko (1,6 %) ani SPOLU – občianska demokracia (1,6 %). Ostatné strany a hnutia by získali menej ako jedno percento hlasov.

Určite voliť by nešla 11,1 respondentov, 15,2 % nevedeli, koho by volili a 0,8 % odmietlo prezradiť, koho by volili. Rozhodnutých je teda 72,9 % respondentov.

Informovala o tom Kamila Hříchová z agentúry AKO s. r. o.