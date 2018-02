Vačok: Časový odstup chce vždy viac síl

Okamžite sa preto vyrojili otázniky, či v brutálnej dvojnásobnej vražde, ktorej obeťou sa stala aj Kuciakova priateľka Martina Kušnírová, nemajú prsty práve mafiáni z Talianska. Bývalý vyšetrovateľ a advokát Peter Vačok nevylučuje, že ak by to bolo skutočne tak, v nebezpečenstve sú aj ďalší novinári, ktorí sa touto témou zaoberali.

Špekuluje sa o tom, že za dvojnásobnou vraždou by mohla stáť talianska mafia. Je to reálne?

Vo všeobecnosti môžem povedať, že pri vyšetrovaní takého závažného zločinu, ako je dvojnásobná vražda, ak sú čo i len malé podozrenia, musia sa veľmi vážnym spôsobom preveriť. A bude vecou ďalšieho dokazovania alebo vyšetrovania, či sa niektoré tieto podozrenia potvrdia, alebo vyvrátia. Takže pokiaľ toto rezonuje, a dokonca z takých zdrojov, akými sú investigatívni publicisti, ktorí na týchto veciach pracovali, respektíve majú nejaké vedomosti, musí sa s týmto podozrením určite počítať a musí sa veľmi dôkladne preveriť.

O tejto téme vedeli minimálne dvaja ďalší novinári, ktorí na nej pracovali. Sú aj oni v nebezpečenstve?

Ak sú motívom tohto závažného zločinu tieto skutkové okolnosti, tak sú určite v ohrození aj ďalšie osoby, ktoré majú o nej poznatky, respektíve dôkazy.

Policajný prezident Tibor Gašpar potvrdil, že sa na mieste činu našli aj nevystrelené náboje. V súvislosti s tým sa špekuluje, že mohlo ísť o akýsi odkaz či vyhrážku páchateľa. Stretli ste sa počas svojej kariéry vyšetrovateľa s takouto praktikou?

Na túto otázku by som nerád odpovedal, pretože nepoznám podrobnosti z miesta trestného činu a existuje viacero možností, prečo tam nejaké náboje boli. Komentovať to by z mojej strany bola skutočne iba špekulácia.

Ak by sme sa na to nepozerali v súvislosti s týmto konkrétnym prípadom, ale všeobecne – nechávajú páchatelia na mieste činu takéto odkazy?

Veľa rokov som sa zaoberal násilnou trestnou činnosťou, ale s takým niečím som sa nestretol, aby sa niekto vyhrážal spôsobom, že niekde nechal náboje.

Gašpar povedal, že k vražde zrejme došlo najneskôr v piatok. Páchateľ či páchatelia majú značný náskok. Dokážu ho vyšetrovatelia „dobehnúť“?

Vyšetrovanie je špecifická rekonštrukcia určitej udalosti, v ktorej sa zhliada trestný čin. Z bežného života vieme, že každá rekonštrukcia s určitým odstupom času veci komplikuje. Tak je to aj v tomto prípade. Ako povedal aj policajný prezident, je rozdiel vyšetrovať po tzv. horúcej stope alebo s odstupom času. Ten odstup chce vždy viac síl, aj personálnych, aj materiálnych, a to vyšetrovanie sťažuje.

K dvojnásobnej vražde došlo v malej obci, kde si, ako sa zatiaľ zdá, nikto nič nevšimol. Ako sa páchateľovi podarilo vykonať čin takpovediac bez svedkov?

Bude vecou ďalšieho vyšetrovania a zisťovania, či sa nájdu nejakí svedkovia, ktorí niečo videli, počuli… Neviem sa k tomu vyjadriť.

Prípadom sa bude zaoberať špeciálny tím zložený zo zastupiteľov polície, NAKA, Generálnej prokuratúry či SIS. V akých prípadoch sa siaha po takomto riešení a ako vyzerá práca v takomto tíme?

Je úplne bežnou praxou, že pri mimoriadne závažných trestných činoch, zvlášť násilnej povahy, sa zriaďujú tzv. vyšetrovacie tímy, ktoré sú zložené z orgánov činných v trestnom konaní aj spravodajských zložiek. Každá z týchto zložiek má svoje úlohy, celé to potom vyhodnocuje analytická skupina. Na základe zistených poznatkov sa potom stanovujú ďalšie úlohy.

Policajný prezident oznámil aj to, že pomoc ponúkol aj Europol, a to najmä vtedy, ak vzniknú nejaké problémy pri expertíze mobilných zariadení či počítačov. Aký je rozdiel v technickom vybavení, ktorým disponuje slovenský expertízny ústav, a aké má k dispozícii Europol?

K tomu sa skutočne neviem vyjadriť, pretože neovládam, aké technické možnosti má náš expertízny ústav a aké majú iné ústavy.

Ako môže Europol pomôcť slovenským vyšetrovateľom?

Tak len k tomu, čo si pamätám z minulosti. Dnes je už úplne bežné, že sa na našom území robia profily DNA. Prvé profily DNA sa robili ešte v socialistickom tábore v NDR a vtedy aj naše orgány využívali tieto možnosti. Čiže pokiaľ má niektorý štát Európskej únie lepšie vybavenie a lepšie možnosti, existuje priestor na to, aby boli využité.