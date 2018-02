Minister kultúry Maďarič končí: S vraždou Jána Kuciaka sa neviem vyrovnať

Minister kultúry Marek Maďarič podáva demisiu. „Myslím si, že každý normálny človek bol zhrozený z vraždy dvoch mladých ľudí,“ povedal na úvod tlačovej besedy. „Neviem si predstaviť, že budem len tak pokojne sedieť v kresle ministra po tom, čo sa stalo,“ odkázal na vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

„Za môjho pôsobenia ako ministra kultúry bol zavraždený novinár a s tým sa neviem vyrovnať, je to veľmi frustrujúce a veľmi sa ma to dotýka,“ uviedol ako hlavný dôvod, pretože práca médií súvisí aj s pôsobením ministerstva kultúry. „Je to moje osobné rozhodnutie, sčasti ľudské, sčasti ako ministra kultúry,“ uviedol Maďarič.

Ostáva členom vládneho Smeru. Pokračovať bude ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. „Uvidíme, čo prinesie budúcnosť,“ povedal s dôvetkom, že neplánuje byť disidentom.

„Ráno som to oznámil pánovi premiérovi Robertovi Ficovi a demisiu do rúk pána prezidenta odovzdám zrejme v pondelok (5. marca),“ uviedol končiaci minister. „Fico moje rozhodnutie zobral na vedomie,“ priblížil Maďarič.

Ku Kaliňákovi sa nevyjadril

Odmietol sa vyjadriť k pôsobeniu Viliama Jaseňa a Márie Troškovej na úrade vlády. Ich mená sa skloňujú s napojením slovenskej vysokej politiky na kruhy blízke talianskej mafii z Kalábrie. Na otázku, ako sa Mária Trošková dostala k premiérovi, odpovedal, že sa k tomu nebude vyjadrovať. Nevedel odpovedať, prečo sa Jaseň stal tajomníkom Bezpečnostnej rady.

K osobe ministra vnútra Roberta Kaliňáka a jeho prípadnej demisii sa taktiež odmietol vyjadriť. Uviedol, že to nie je témou tlačového brífingu, ktorý zvolal.

„Chcem, aby sa oddelilo zrno od pliev,“ odpovedal na otázku, či ho neznepokojujú fotografie členov Smeru s talianskym podnikateľom Antoninom Vadalom. „Takéto veci sa musia vyšetrovať,“ vyzval orgány činné v trestnom konaní.

Dlhoročná kariéra na ministerstve

Maďarič zastával funkciu šéfa ministerstva kultúry po tretí raz. V parlamentných voľbách v roku 2006 bol zvolený za poslanca Národnej rady SR a Smer ho nominoval do vlády na post ministra kultúry, vo svojej funkcii zostal do konca volebného obdobia vlády SR v roku 2010.

V parlamentných voľbách v roku 2010 sa stal poslancom NR SR, Smer bol v tom období v opozícii. Od predčasných parlamentných volieb v apríli 2012 zastával post ministra kultúry.

Do parlamentu ho zvolili aj v roku 2016, opäť sa stal ministrom.

Maďarič pôsobí v Smere od roku 2000, postupne ako hovorca, vedúci mediálneho a tlačového oddelenia a v roku 2006 bol šéfom jeho volebného tímu. Do minulého roku bol jedným z podpredsedov strany.