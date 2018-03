Horský: Vládna moc a politická scéna sú na rázcestí

Podľa politológa Michala Horského je z hľadiska európskej kultúry takýto postup prirodzený. Nemyslí si, že by rezignácia Maďariča oslabila premiéra.

Čo hovoríte na demisiu ministra kultúry Mareka Maďariča?

V našich zemepisných šírkach, ale aj v stredoeurópskom priestore sú dôvody, ktoré uvádzal minister Maďarič, tak trochu neobvyklé. Myslím si však, že pán Maďarič kultivovane zvládol dialóg s médiami na tlačovej konferencii, kde oznamoval svoj odchod.

Urobil minister Maďarič správny krok, keď odchádza z vlády?

V európskej kultúre je to prirodzený krok, ktorý sa mnohým môže zdať málo dôveryhodný, ale podľa môjho názoru Maďarič obstál. Vysvetlil svoj vlastný osobný postoj k násilnej smrti novinára a jeho priateľky. Hodnoteniu svojich kolegov a postupu orgánov činných v trestnom konaní ohľadne aktuálnej situácie sa vyhol.

Oslabí odchod Maďariča premiéra Roberta Fica?

Práve preto, že Maďarič len nedávno odstúpil z funkcie podpredsedu Smeru po neúspechu strany v župných voľbách, v súčasnosti jeho odchod už nie je do tej miery prekvapivý, aby oslabil premiéra a vládu ako celok.

Možno očakávať aj ďalšie zmeny vo vláde?

Podľa všetkého výzva predsedu SaS Richarda Sulíka, aby minister vnútra Robert Kaliňák a prezident Policajného zboru Tibor Gašpar skončili, je pravdepodobne len volaním na púšti a k ich odvolaniu nedôjde. Ďalšie kroky alebo osudy niektorých členov vlády sú, prirodzene, zatiaľ v nedohľadne. Vyšetrovanie vraždy a všetkých ďalších súvisiacich okolností je totiž iba na začiatku.

Bude vôľa zo strany partnerov Smeru túto vládu udržať?

V tomto momente je vládna moc a celá politická scéna na rázcestí. Spôsob, ako začala postupovať opozícia, nasvedčuje tomu, že opozícia boj prehrá. Alebo o niekoľko dní či týždňov uvidíme, že aj vládna koalícia zostáva na tenkom ľade. Kauza smrti novinára je do tej miery vážna a zapadá do atmosféry v celej spoločnosti, ktorá nevie prečo, ale má pocit istého ideového marazmu a aj tie najmenšie chyby zo strany vládnej moci, prípadne orgánov činných v trestnom konaní môžu viesť až k pádu vlády.

Čo si myslíte o tvrdení opozície, že zastrelenie novinára a jeho priateľky bolo politickou vraždou?

Nemusíme sa vracať ďaleko dozadu. Stačí len pár rokov, kedy bol úkladne vo vlastnom dome zavraždený bývalý predseda federálneho ústavného súdu Ernest Valko. Aj vtedy v prvých dňoch a týždňoch sa opakoval scenár, že môže ísť o politickú vraždu a nakoniec sa po rokoch ukázalo, že to tak nie je. Samozrejme, tento typ vraždy mladého páru je mafiánsky. Udalosť má obrovský medzinárodný dosah, dotýka sa občianskej solidarity a státisícov ľudí.

Opozícia to vidí a do tejto otvorenej rany prisýpa soľ. Tie pocity občanov sú namierené nielen voči vládnej ekipe, ale aj voči celej politickej elite. Iná cesta nie je, ako prípad vyšetriť. Neviem si predstaviť občana v tejto republike, ktorý by mal odvahu pokúšať sa zamiesť stopy po tomto brutálnom čine. Na druhej strane, milión eur na tlačovej konferencii na stolíku pri premiérovi ako odmena za dolapenie páchateľov sa mi zdá byť zbytočnou hystériou.