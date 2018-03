Zmenil grantový systém a oživil slovenský film

Niektorí s dodatkom, že konkurencia nebola silná. Faktom je, že Maďaričovi sa podarilo presadiť niekoľko zásadných zmien, vďaka ktorým ožila napríklad slovenská kinematografia.

Maďarič bol ministrom kultúry od roku 2006, s takmer dvojročnou prestávkou počas Radičovej vlády (2010 – 2012), keď ho v kresle vystriedal Daniel Krajcer. Na rozdiel od Krajcera mal Maďarič výhodu aj v tom, že ako scenárista a dramaturg bol sám členom umeleckej obce, cítil jej problémy a mal ku kultúre vzťah. Počas pôsobenia na ministerstve malo premiéru niekoľko jeho divadelných hier.

Jednou z najdôležitejších Maďaričových zásluh je vznik Audiovizuálneho fondu. Audiovizuálne prostredie a jeho fungovanie poznal aj vďaka pôsobeniu v Slovenskej televízii, kde pred vstupom do politiky pracoval ako dramaturg. Fond začal fungovať v roku 2009, nahradil grantový program ministerstva kultúry a rozšíril možnosti aj zdroje podpory pre filmárov. Kým pred vznikom fondu v roku 2007 malo premiéru 5 slovenských filmov, od začiatku jeho fungovania toto číslo stúpalo a dnes ide o viac než dve desiatky snímok ročne.

Divácke rekordy

Nepriamym dôsledkom fungovania fondu je minuloročná divácka návštevnosť premietaní slovenských filmov. Kiná už v auguste hlásili, že domáce snímky si prišlo pozrieť rekordných milión divákov. Audiovizuálny fond nepomohol iba filmárom, ale napríklad aj jednosálovým kinám. Aby držali krok s modernými multiplexmi a s dnešnými nárokmi na premietanie, potrebovali digitalizáciu. Peniaze na ňu mohli získať práve z fondu.

Ďalším zásadným krokom, ktorý minister Maďarič presadil, bol vznik Fondu na podporu umenia. Vypočul tak ďalšiu časť umeleckej obce, ktorá roky volala po zmene grantového systému. Okrem toho, že sa zmenil systém, nový fond rozdeľuje aj výrazne viac peňazí. Snaží sa, aby bolo ich rozdeľovanie transparentnejšie a aby okolo toho nebolo toľko byrokracie. Podporu v novom fonde môžu tvorcovia žiadať nielen na prezentáciu už vytvorených diel, ale fond – na rozdiel od predchádzajúceho systému – podporuje aj proces tvorby, to znamená, že udeľuje aj štipendiá napríklad na napísanie knihy.

Podpora menšín

V neposlednom rade fond uzatvára zmluvy priamo s poberateľmi podpory. Do tohto vzťahu nemôže vstupovať obec ani vyšší územný celok. Zamedzuje sa tak prípadu, že by niekto – ako to v minulosti urobil niekdajší extrémistický banskobystrický župan – odmietol podpísať granty nejakému divadlu.

Zatiaľ poslednou zmenou v grantovom systéme bol vznik Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v júli 2017. Podporuje identitu a kultúrne hodnoty menšín, čo v minulosti spadalo pod Úrad vlády.

Nižšia DPH

Počas Maďaričovho pôsobenia sa podarilo tiež znížiť DPH na knihy na 10 percent, parlament aj hlasmi opozície prijal nový autorský zákon a ministerstvo sa výrazne angažovalo pri obnove pamiatok.

Maďarič nemal s kultúrnou obcou takmer žiaden výrazný rozpor, jednou z mála výnimiek boli kvóty na slovenskú hudbu v rádiách. Škandálu čelilo ministerstvo pod vedením Maďariča kvôli predaju Berniniho busty údajne až za 30 miliónov eur, ktorá bola kvôli chybe ministerských úradníkov nenávratne vyvezená zo Slovenska.