Policajti môžu informovať médiá len po výslovnom súhlase prokurátora

Týka sa to prípadu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky. „Pokyn bol expedovaný faxom a poštou všetkým expozitúram NAKA. Tlačová beseda prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara v Košiciach sa konala po predchádzajúcom súhlase a konzultácii s dozorujúcim prokurátorom,“ uviedla hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.

Podľa jej slov vyšetrovateľ a dozorujúci prokurátor budú postupovať v zmysle Trestného poriadku. „O detailoch nebudeme v súčasnosti poskytovať informácie. Podľa okolností vyšetrovania trestnej veci bude médiám priebežne poskytnutá súhrnná informácia v rozsahu, ktorý nebude brániť ďalšiemu vyšetrovaniu.“

„So špeciálnym prokurátorom bolo dohodnuté a bolo mu generálnym prokurátorom uložené, aby vzhľadom na citlivosť prípadu a absolútne zamedzenie úniku informácií, ktoré by mohli sťažiť vyšetrovanie, neinformoval verejnosť a politikov už vôbec nie, a to až do doby, pokiaľ zverejnenie informácií bude možné bez negatívnych následkov na vyšetrovanie,“ uvádzalo sa v stanovisku generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára zo stredy.

Ako na tlačovej besede v pondelok vyhlásil generálny prokurátor, tomuto prípadu venuje mimoriadnu pozornosť. Absolútnou prioritou je podľa jeho slov objasnenie skutku, zistenie a potrestanie páchateľov, a preto akékoľvek informovanie považuje za kontraproduktívne.