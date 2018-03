Sulík vyzval politikov a nominantov koalície, aby ju opustili

Opozičná strana Sloboda a solidarita (SaS) apeluje na politikov a nominantov koalície, aby ju opustili v reakcii na vývoj udalostí po zavraždení novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Výzvu predniesol v piatok na tlačovej konferencii predseda SaS Richard Sulík, ktorý je presvedčený že vláda Roberta Fica (Smer-SD) vytláča Slovensko z Európskej únie.

Sulík upozornil, že ak sa vláda udrží, Slovensko čakajú stratené roky z hľadiska reforiem. Má však aj obavu, že sa posilní mafia, pretože štát je podľa neho v kontakte s ňou. „Apelujem preto na všetkých koaličných politikov, aj na nominantov, ktorí majú v sebe štipku svedomia, štipku slušnosti, aby sa nespreneverili zákonom, a aby konali, aby pochopili, že oni v takejto vláde nemajú čo hľadať,“ uviedol Sulík s tým, že minister kultúry, ktorý sa vzdal postu, to už pochopil.

Šéf liberálov informoval o krokoch, ktoré v súvislosti s vraždou novinára a kauzou talianskej mafie podnikol v Bruseli. Ako europoslanec inicioval po dohode so šéfom frakcie európskych konzervatívcov a reformistov prijatie uznesenia Európskeho parlamentu. To má odsúdiť vraždu Jána Kuciaka a vyzvať slovenskú vládu, aby využila všetky zdroje na postavenie vrahov pred súd. Uznesenie má žiadať zapojenie Europolu do vyšetrovania prípadu a vyzvať Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), aby sa venoval podozrivým dotáciám Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Sulík tiež odošle list eurokomisárovi Güntherovi Oettingerovi, ktorého upozorňuje na prešľapy Slovenska pri čerpaní eurofondov. Komisár, ktorý ma na starosti rozpočet Únie, vyhlásil, že vykoná kontrolu využitia prostriedkov EÚ na Slovensku. V súvislosti s tým, že v Európskom parlamente vznikol v štvrtok (1.3.) nový osobitný výbor pre finančnú kriminalitu, chce Sulík požiadať, aby tento výbor ako prvé riešil udalosti na východe Slovenska.

Nicholsonová: Matečná umožnila, aby Taliani na východnom Slovensku dostali dotácie z PPA

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nom. SNS) podľa podpredsedníčky parlamentu za SaS Lucie Ďuriš Nicholsonovej klame, keď tvrdí, že ona ani terajšie vedenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) nevedeli o aktivitách talianskej mafie na východe Slovenska. „Máme dôkazy o tom, že ona sama umožnila, aby dostali Taliani na východnom Slovensku dotácie z PPA agentúry,“ uviedla Nicholsonová. „Chcem jej pripomenúť, že zodpovedná za pôsobenie agentúry PPA je práve Matečná,“ povedala Nicholsonová s tým, že súčasná šéfka agrorezortu Matečná v minulosti ako generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu schválila prenájom pozemkov Talianovi Antoniovi Rodovi. Ministerka Matečná vo vysielaní RTVS v stredu uviedla, že „ak by o tom vedeli, určite by platobná agentúra bola konala už veľmi dávno“.

Podpredsedníčka SaS Nicholsonová sa pýta, ako je možné, že firma TRA.CE.R export-import s.r.o., v ktorej je spoločníkom jeden z bratov Rodovcov (Antonio Roda – brat Diega Rodu), mala taký rýchly postup pri žiadostiach podávaných na Slovenský pozemkový fond v čase, keď Matečná bola generálnou riaditeľkou SPF. Podľa Nicholsonovej nejde len o to, že firme Rodovcov SPF prenajal obrovské zastavané plochy, ornú pôdu. „Ide o to, čo jej prenajal. Okrem toho, že išlo o ornú pôdu, prenajal jej napríklad aj pozemky na sídlisku SNP v Michalovciach, ktoré mali podľa zmluvy slúžiť na poľnohospodársky účel s cieľom čerpania dotácií z PPA,“ povedala.

Podpredsedníčka SaS priblížila, že Matečnej v tom podľa jej informácií pomáhal spolužiak z vysokej školy Ondrej Hovan, „bývalý člen ŠtB, ktorý pôsobil ako riaditeľ pobočky SPF v Michalovciach“. TRA.CE.R export-import s.r.o. podala žiadosť o prenájom pozemkov v katastrálnom území Vinné, kde žiadali 17. júna 2015 o prenájom viníc na vinohrad. „Zmluva po podpise riaditeľky Matečnej nadobudla účinnosť 27. augusta 2015. To je dva mesiace od podania žiadosti,“ uviedla Nicholsonová s tým, že bežní žiadatelia čakajú na schválenie žiadosti aj dva roky. Nicholsonová má informácie, podľa ktorých sa dotácie čerpajú, ale s vinohradom sa odvtedy nič neudialo. Dodala, že v septembri 2015 spoločnosť TRA.CE.R export-import s.r.o. znova podala žiadosť o prenájom pozemkov a aj tá bola vybavená do mesiaca.

Podľa Nicholsonovej si spoločnosť TRA.CE.R export-import s.r.o. prenajíma 372 hektárov ornej pôdy, zastavaných plôch za 12-tisíc eur ročne. Na internetovej stránke PPA Nicholsonová našla prehľad dotácií pre spomínanú spoločnosť za roky 2015 a 2016 vo výške 625-tisíc eur. V roku 2017 dostala firma podľa zmluvy s PPA dotáciu 179 422 eur. „Toto dostali na maštaľ,“ uviedla.

Spomínané informácie sú podľa Nicholsonovej dôkaz, že Matečná klamala. „Sama by mala zvážiť zotrvanie vo funkcii, už dávno tam podľa mňa nemala čo robiť,“ dodala. „Matečná sama podpísala prenájom pre firmu pána Rodu, na ktorú nepretržite od roku 2015 čerpal dotácie. Z toho je absolútne zrejmé, že ministerka Matečná klame,“ dodala Nicholsonová.

Matečná v stredu pred rokovaním parlamentného pôdohospodárskeho výboru uviedla, že rezort pôdohospodárstva a hlavne PPA, sú mimoriadne súčinní s orgánmi činnými v trestnom konaní, s Národnou kriminálnou agentúrou a aj s Európskou komisiou.