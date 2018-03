Hoľko, ktorý má blízko k SNS, popiera akékoľvek priateľské vzťahy s Vadalom

Stanovisko generálneho tajomníka Služobného úradu MO SR J. Hoľka k vzťahu s pánom A.Vadalom „Vylučujem akékoľvek priateľské vzťahy s uvedeným pánom. Opak je pravdou. Spoločnosť Sofos bola podvedená a oklamaná firmou uvedeného pána pri nákupe výpočtovej techniky. Pohľadávka od firmy uvedeného pána bola zo strany firmy Sofos vymáhaná a tovar vrátil. Uvedenú skutočnosť preveril v danom čase aj Daňový úrad v Košiciach. Žiadny kontakt s uvedeným pánom neudržiavam a dôrazne to odmietam.“ Šéf národniarov Danko: Vyjadrím sa iba k relevantným informáciám Predseda Národnej rady SR Andrej Danko nepodceňuje žiadnu informáciu v kauze dvojnásobnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, reagovať ale bude iba na relevantné informácie. Predseda zákonodarného zboru sa tak pre TASR prvýkrát verejne vyjadril k celej kauze a vyhlásil, že ak ktokoľvek z jeho okolia urobil v tejto súvislosti niečo zlé, bude bezodkladne konať právne i politicky, odmieta však zneužívanie vraždy na politické ciele. "To, že nereagujem na každú tlačovú besedu a na každú hlúposť, ktorá zaznie – ale samozrejme žiadnu informáciu nepodceňujem – neznamená, že mlčím. Ja ale na rozdiel od týchto pánov poslancov pracujem a keď bude informácia relevantná, ale nie intrigánska a hlúpa, tak sa k nej relevantne vyjadrím. Ak niekto urobil čokoľvek zlé v minulosti, a je mi jedno, či je to moja rodina, môj nominant, tak budem bezodkladne konať. Prosím ale o slušnosť, o korektný dialóg a o nezneužívanie takejto ťažkej témy, ktorá nás trápi všetkých," povedal predseda NR SR. Danko dôrazne protestoval proti pošpiňovaniu Slovenskej národnej strany (SNS) a hľadaniu hlúpych kombinácií. „Ak je problémom, že medzi 48.000 adresami má predseda SNS na Facebooku pre mňa neznámych ľudí, ak dnes sledujem celý deň útoky voči SNS a voči ľudom, ktorí so mnou pracujú, chcel by som povedať, že som pripravený vyvodiť voči každému z nich zodpovednosť, ak sa preukážu relevantné skutočnosti, ale nie intrigy, výmysly a hlúposti opozičných politikov,“ spresnil. Podľa jeho slov najmä v Budapešti si uvedomuje, aké dôležité je, aby Slovensko bolo stabilným a právnym štátom. "Chcel by som vyzvať všetkých tých, ktorí zneužívajú túto tému, ktorá nás všetkých hlboko zasiahla – a to je smrť mladých ľudí -, aby s tým prestali. Je veľmi dôležité vedieť si povedať pravdu. Všetci sa dnes modlíme za to, aby ten šialenec, vrah a blázon, ktorý to urobil, aby bol čo najskôr vo väzení, ale mám pocit, že niektorí opoziční lídri nevedia, kde je hranica etiky a slušnosti," zdôraznil. Podotkol, že vždy keď je v zahraničí, opozícia útočí, nadáva a hanobí. "Nebudem sa podieľať so SNS na týchto mediálnych hrách, ktorých jediným cieľom je to, aby sa destabilizovalo Slovensko. Ak budem mať relevantné informácie, opakujem, budem voči každému nemilosrdne konať. Zatiaľ všetky veci, ktoré som si vypočul, boli odkomunikované, vysvetlené, ale nie som advokát žiadneho člena SNS," konštatoval Danko. Ako spresnil, mal na myslí právne kroky, ale aj kroky predsedu strany – vo vzťahu k nominantom, aj vo vzťahu ku každému. „To znamená, že určite sledujem každú informáciu, ktorá dnes sa na verejnosti objavuje, ale odmietam to politické divadlo, ktoré niektorí robia s jediným cieľom, a to je zviditeľnenie a zneužitia čohokoľvek,“ uzavrel predseda slovenského parlamentu.

Na mafiu sú prepojení aj predstavitelia SNS, Danko preto mlčí, tvrdí Matovič

Predstavitelia Slovenskej národnej strany sú prepojení na Talianov z východného Slovenska napojených na kalábrijskú mafiu. Pred novinármi to dnes konštatoval predseda strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igor Matovič. Kontakt s Antoninom Vadalom mala podľa neho firma Jána Hoľka, ktorý je pravou rukou predsedu SNS Andreja Danka a tiež šéfom služobného úradu ministerstva obrany. „Danko mlčí, lebo Hoľko, jeho pravá ruka, jeho sused, spoločník vo firme a obchodný partner je zároveň obchodným partnerom talianskeho mafiána,“ vyhlásil Matovič s tým, že Hoľko má na starosti jeden z najväčších nákupov na ministerstve obrany, a to nákup obrnených vozidiel pre slovenskú armádu.

Poslankyňa za OĽANO Veronika Remišová upozornila aj na zlyhanie Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorá má na starosti zbieranie informácií o organizovanom zločine a o ohrození utajovaných skutočností. Tajná služba podľa nej firmu Antonina Vadalu pred rokom monitorovala, no nik nevie, ako so zistenými informáciami naložila a prečo nebol nik upozornený na možné bezpečnostné riziko. Matovič v tejto súvislosti poznamenal, že talianska prokuratúra na boj proti mafii pred časom upozornila slovenské orgány, aby monitorovali skupinu Talianov na východe Slovenska napojených na kalábrijskú mafiu, no tieto nekonali.

Matovič preto opäť vyzval premiéra Roberta Fica, ministra vnútra Roberta Kaliňáka a policajného prezidenta Tibora Gašpara, aby odstúpili, lebo „výsledkom ich práce sú dvaja mŕtvi mladí ľudia“. „Urobili zo Slovenska čiernu dieru v strede Európy,“ vyhlásil s tým, že ak Kaliňák do utorka neodstúpi, opozícia „už vytiahne politické nástroje boja“, ako je napríklad zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu na odvolanie vlády. Za kľúčové totiž Matovič považuje vyriešiť problém previazanosti politiky a polície, čo táto vláda nebude nikdy schopná urobiť.