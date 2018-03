O Kaliňákovi nie je jasno

Odôvodnil to potrebou upokojenia situácie, ktorá nastala po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Koalícia však v piatok utrpela prvú stratu, poslanec Igor Janckulík sa rozhodol odísť z klubu Mostu-Híd. V kuloároch sa špekuluje o tom, že zotrvanie Kaliňáka vo vláde môže podnietiť ďalších poslancov Mostu-Híd k tomu, že zvážia svoje zotrvanie v radoch vládnej koalície.

Podľa politológa Juraja Marušiaka vzhľadom na situáciu, aká sa vyvinula v koalícii a vo verejnej mienke, by mal minister Kaliňák odstúpiť. „Veľmi ťažké ho bude udržať vo vláde tým skôr, že môže za sebou strhnúť celú koalíciu aj jeho vlastnú stranu,“ povedal politológ. Podľa neho je otázne, ako sa Most-Híd zachová, ak Kaliňák zostane ministrom. „V Moste-Híd je veľmi veľké napätie. Stačí, že koalíciu opustí niekoľko poslancov a potom otázka, či Most-Híd odíde z vlády, bude zbytočná,“ dodal Marušiak.

Líder Mostu-Híd Béla Bugár sa v piatok vyjadril, že si počkajú, ako sa Kaliňák a Smer rozhodnú postupovať. „Povedal som to jednoznačne, ak sa Smer rozhodne tak či onak, zvolám republikovú radu. U nás je rada tým orgánom, ktorý rozhodne ako ďalej. Tak, ako sa republiková rada rozhodla, že vstúpime do vlády, republiková rada to môže zmeniť, alebo môže povedať, že sa ide ďalej,“ povedal Pravde Bugár.

Premiér Robert Fico a minister vnútra Kaliňák sa v piatok k žiadosti Mostu-Híd nevyjadrili. Stretli sa s predstaviteľmi medzinárodných reportérskych organizácií na Úrade vlády, kde ich informovali o doterajších krokoch, ktoré vláda urobila pre objasnenie vraždy.

Predseda poslaneckého klubu Smeru Martin Glváč nevidí dôvod, aby minister vnútra odstúpil. Podľa neho teraz je najdôležitejšie, aby sa vražda novinára a jeho partnerky objasnila. „To je pre mňa dôležitejšie ako politické hry okolo. Opozícia akoby chcela v tomto prípade destabilizovať vyšetrovanie. Nikto nemá väčšiu motiváciu ako minister a policajný prezident, aby sa celý prípad vyšetril,“ povedal Glváč.

Šéf parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť a podpredseda SNS Anton Hrnko si nemyslí, že by mal Kaliňák odstúpiť. „Neviem, si predstaviť, že by teraz prišlo ku generálnej výmene na úradoch, ktoré sa zaoberajú vyšetrovaním. Súčasný minister, vedenie polície a špeciálne Národná kriminálna agentúra majú eminentný záujem na tom, aby sa vražda čo najdôslednejšie vyšetrila,“ povedal Hrnko. „Aj to, čo teraz robí opozícia, by som z trestnoprávneho hľadiska nazval marenie vyšetrovania. Opozícia na políciu valí rôzne domnienky, už majú pomaly všetko vyšetrené. Tak na čo je polícia?“ spýtal sa Hrnko. Podľa neho koaličná zmluva je jednoznačná v tom, že veci, ktoré sa týkajú ministrov, musí riešiť strana, ktorá ministra nominovala do vlády. „Samozrejme, sú hranice, kedy nemožno pokračovať v koalícii, ale mne sa nepáči štýl, ktorý sa teraz zvolil. Teda namiesto vyšetrenia celej kauzy ide niekomu o rozvrat,“ dodal Hrnko.

Na stabilitu vládnej väčšiny však majú vplyv informácie z posledného článku novinára Kuciaka, že niektorí ľudia z Úradu vlády boli napojení na osoby z prostredia kalábrijskej mafie. Podľa článku v minulosti mali väzby na talianskeho podnikateľa Antonina Vadalu premiérova asistentka Mária Trošková a tajomník Bezpečnostnej rady SR Viliam Jasaň. Obaja z Úradu vlády dočasne odišli, zároveň odmietli akúkoľvek súvislosť s vraždou novinára. Líder opozičného OĽaNO Igor Matovič obvinil z prepojenia na spomínaného talianskeho podnikateľa Vadalu aj predstaviteľov SNS. Vadala mal v minulosti biznis so súčasným generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva obrany Jánom Hoľkom, pravou rukou šéfa SNS Andreja Danka. Hoľko priateľské vzťahy s Vadalom vylúčil. „Opak je pravda. Spoločnosť Sofos bola podvedená a oklamaná firmou uvedeného pána pri nákupe výpočtovej techniky. Pohľadávka od firmy uvedeného pána bola zo strany firmy Sofos vymáhaná a tovar vrátil. Uvedenú skutočnosť preveril v danom čase aj Daňový úrad v Košiciach. Žiadny kontakt s uvedeným pánom neudržiavam a dôrazne to odmietam,“ uviedol v stanovisku Hoľko.

Odchod z klubu Mostu-Híd poslanec Igor Janckulík odôvodnil slovami, že považuje "za neprípustné, aby ľudia na najvyšších a citlivých politických miestach mali prepojenia na mimoriadne pochybné osoby, ktoré sú dôvodne podozrivé z napojení na mafiu a vo svojej krajine dokonca trestne stíhané“. V parlamente bude ďalej pôsobiť ako nezaradený poslanec. V Moste Híd o odchode Janckulíka vedeli už od štvrtka, keď niekoľko hodín rokovalo vedenie strany aj s poslaneckým klubom. Vládne strany budú mať teraz v parlamente 78 poslancov zo 150. Okrem toho sa koalícia ešte opiera o podporu nezaradenej poslankyne Aleny Bašistovej, ktorá kandidovala za stranu Sieť. S vládnymi stranami často hlasujú aj traja nezaradení poslanci Peter Marček, Martina Šimkovičová a Rastislav Holúbek.

Či budú Janckulíka nasledovať ďalší poslanci, nateraz nie je známe. Poslanec Mostu-Híd František Šebej nechcel hovoriť o tom, ako sa zachová, ak by Kaliňák neodstúpil. „Včas sa to dozviete, keď to bude aktuálne. Nechcem byť v tejto chvíli mediálnou témou,“ reagoval Šebej. Rovnako nechcel hovoriť, čo by mal urobiť Most-Híd, ak Kaliňák zostane ministrom. „To, čo by mala urobiť strana, najskôr poviem mojim kolegom,“ dodal. Podľa Bugára sa opozícia snaží z celej situácie získať politické body, a preto útočí. „Za to, že sme vstúpili do tejto vlády, môže netrpezlivosť SaS a OĽaNO. Za to, že nevystupujeme teraz z vlády, môže práve SaS a OĽaNO, ako útočia. To je ich výsledok,“ uviedol Bugár. Odmietol špekulovať o tom, či môžu z klubu Mostu-Híd odísť ďalší poslanci.