Vyšetria vraždu Kuciaka aj zahraniční experti? Ivor si to nevie predstaviť

Ten by mal byť aj zárukou dôveryhodnosti. Polícia síce už so zahraničnými zložkami spolupracuje, objavujú sa však hlasy, že to nestačí a zahraniční odborníci by mali byť riadnou súčasťou tímu vyšetrovateľov. Žiada to aj koaličná strana Most-Híd. Bývalí vyšetrovatelia pripomínajú, že takéto riešenie legislatíva zatiaľ neumožňuje a podľa nich to ani nie je potrebné.

Bývalý šéf vyšetrovateľov Jaroslav Ivor si zriadenie tímu so zástupcami zo zahraničia v tomto prípade nevie predstaviť. Zdôraznil, že jeho vznik podlieha presne stanoveným podmienkam, napríklad ak sa vyšetruje vo viacerých krajinách, kde bol konkrétny trestný čin spáchaný. Pri ostatných trestných činoch dáva zákon možnosť využiť ad hoc spoluprácu pri jednotlivých úkonoch.

„To znamená dožiadanie o vykonanie nejakého výsluchu, zabezpečenie nejakého dôkazu, dožiadanie o znalecký posudok, expertízu. Európska únia pozná rôzne spôsoby, ktoré uľahčujú spoluprácu. Ale spolupráca znamená, že pri vyšetrovaní zostáva výhradná kompetencia toho-ktorého štátu,“ podčiarkol Ivor s dôvetkom, že ide aj o určitý prejav vlastnej suverenity.

Vyšetrovatelia bez kompetencií

Rovnako to vidí aj bývalý vyšetrovateľ Peter Vačok, podľa ktorého sú vyjadrenia o vytvorení medzinárodného tímu len marketingovými a politickými vyjadreniami. „A najhoršie je, že to rozprávajú ľudia, ktorí absolútne nepoznajú zákon, nepoznajú systém,“ nazdáva sa.

„Nemôže vyšetrovať niekto, kto nemá absolútne žiadne kompetencie na území Slovenskej republiky, to sa nedá. Neviem si predstaviť, že sem príde nejaký Američan alebo Nemec a bude tu vyšetrovať, veď nepoznajú naše prostredie, nepoznajú tu nikoho. Spolupráca so zahraničnými bezpečnostnými zložkami, to áno, môžu si pomôcť výmenou informácií, pomocou pri expertízach, vyhodnocovať niektoré veci technikou a podobne, ale nemôže tu vzniknúť žiadny medzinárodný tím, ako sa verejne prezentuje,“ mieni Vačok.

Pôsobenie zahraničných vyšetrovacích orgánov ošetruje Trestný poriadok. Ten s prípadom, akým bola úkladná vražda novinára a jeho priateľky, nepočíta. „Spoločný vyšetrovací tím sa môže zriadiť najmä, ak vyšetrovanie trestného činu vyžaduje vykonať zložité úkony aj v inom štáte alebo vyšetrovanie trestného činu uskutočňuje niekoľko štátov, pričom okolnosti prípadu vyžadujú ich koordinovaný a spoločný postup,“ vysvetlil hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla. Dodal však, že ostatné podmienky činnosti takejto skupiny môžu byť v dohode o jej vytvorení.

Vraždu Kuciaka a Kušnírovej vyšetruje špeciálny tím, v ktorom majú zastúpenie Generálna prokuratúra, Úrad špeciálnej prokuratúry, ministerstvo vnútra, NAKA, polícia a Slovenská informačná služba.