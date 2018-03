Šéf RSF tvrdí, že dvakrát vyzval Fica, aby sa ospravedlnil novinárom, Úrad vlády to znova poprel

„Vyzerá tak tak, že slovenský premiér Robert Fico odmieta, že som ho vyzval, aby sa ospravedlnil novinárom. Ostatní zúčastnení potvrdia, že som tak urobil dvakrát počas stretnutia a tak, aby to nebolo nejasné. Bol by som rád, aby sa nesnažil oponovať pravde," napísal Deloire na svojom twitterovom účte.

Premiér Robert Fico sa v piatok stretol s predstaviteľmi zahraničných novinárskych organizácií, schôdzka sa týkala vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Dialóg bol podľa neho konštruktívny, je mu ale „ľúto dezinterpretácie obsahu stretnutia". Ako informoval v piatok jeho tlačový odbor, „na stretnutí nezaznela výzva na ospravedlnenie sa novinárom za niektoré výroky z minulosti na ich adresu. Rokovanie sa týkalo informácií o krokoch príslušných orgánov s cieľom objasniť tragédiu. Zároveň predseda vlády SR požiadal novinárske organizácie o akúkoľvek pomoc pri spoločnom úsilí vypátrať páchateľov".

Predstavitelia medzinárodných organizácií – generálny riaditeľ Reportérov bez hraníc (RSF) Christopher Deloire, reprezentant pre slobodu médií OBSE Harlem Désir a zástupkyňa Európskeho centra pre slobodu v tlači a médiách Flutura Kusari sa v piatok stretli s premiérom Robertom Ficom a ministrom vnútra Robertom Kaliňákom na Úrade vlády. Informovali ich o všetkých krokoch, ktoré vláda doteraz urobila pre úspešné objasnenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Robert Kaliňák tiež uviedol, že polícia spolupracuje so zahraničnými expertmi.

Deloire večer vystúpil aj na bratislavskom pochode pod názvom „Nechceme späť 90-te“. Povedal, že „Dnes (v piatok, pozn.) sme všetci slovenskí novinári,“ a že Bratislava je hlavné mesto novinárskej slobody. Dodal, že Európa ostáva najlepším kontinentom pre slobodu tlače, svet potrebuje Európu a Európa potrebuje Slovensko.

Úrad vlády trvá na tom, že Fico neklamal

Predseda vlády SR Robert Fico neklamal o stretnutí so zahraničnými žurnalistickými organizáciami, keď povedal, že počas diskusie nezaznela „žiadosť o ospravedlnenie sa“ slovenským novinárom. Uvádza sa to v stanovisku Tlačového odboru Úradu vlády SR, ktoré poslali spolu s prepisom konkrétneho vyjadrenia riaditeľa organizácie Reportéri bez hraníc Christopha Deloira od oficiálneho tlmočníka stretnutia.

„Za atmosféru, v ktorej pracujú novinári, môžu aj politici tým, aké prostredie vytvárajú a ako sa k práci investigatívnych novinárov stavajú. Jedna vec je prácu novinárov kritizovať a to je, samozrejme, v poriadku, je to bežná súčasť života v demokratickej spoločnosti, ale niečo celkom iné je na novinárov útočiť a urážať ich. Aj preto by som Vás, pán premiér, chcel poprosiť, aby ste vzťahy s novinármi urovnali a vytvorili dôstojné podmienky, v ktorých môžu pracovať.“

„Teda tak, ako sme uviedli, počas rozhovoru nezaznela ani raz "žiadosť o ospravedlnenie sa“. Pevne veríme, že všetkým v tomto citlivom prípade ide o hľadanie pravdy a predseda vlády SR rovnako ako na stretnutí aj teraz opakuje, že zahraničné novinárske organizácie majú k nemu dvere otvorené a žiada ich o pomoc pri hľadaní páchateľov tohto ohavného trestného činu," uvádza úrad vlády a zároveň pripomína, že podľa hodnotenia práve organizácie Reportéri bez hraníc je Slovensko krajinou s jednou z najväčších slobôd médií, pričom v rebríčku predbehlo aj tzv. tradičné demokracie.