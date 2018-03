Robert Kaliňák neodstupuje z funkcie ministra vnútra

To, čo je v tejto chvíli podstatné a na čo je potrebné sa sústrediť, je vyšetriť dvojnásobnú vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. O ostatnom sa môžeme baviť dlhé dni potom. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol minister vnútra SR Robert Kaliňák (Smer), ktorý týmito slovami odpovedal na otázku, či má kompetenciu a legitimitu byť i naďalej ministrom vnútra.

„Teraz musíme dobehnúť troj-štvordňový náskok, ktorý má páchateľ vzhľadom na čas spáchania vraždy a čas odhalenia tohto skutku,“ zdôraznil Kaliňák. Odmietol sa zaoberať úvahami o vplyve, ktorý môže mať na nestranné a dôsledné vyšetrenie prípadu nedôvera voči jeho osobe i osobe prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara. „Mojou úlohou je zabezpečiť, aby sa tento prípad vyšetril,“ zdôraznil Kaliňák, podľa ktorého sú všetky možné sily v nasadení. "Robí na tom stovka ľudí z rôznych úrovní polície, pri akciách niekoľko stoviek, samotný vyšetrovací spis už má teraz viac ako tisíc strán,“ uviedol.

Jeho kolega v diskusii, poslanec NR SR a podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak je presvedčený, že výsledok vyšetrenia prípadu bude zásadný. „Pre budúcnosť Slovenska je strašne dôležité, aby orgány činné v trestnom konaní vydali signál, že objednávateľ sa strašne zmýlil, keď dal pokyn na túto vraždu, na tom sa musíme snažiť pracovať úplne všetci, pretože ak nie, potom môže akýkoľvek mafián zastreliť novinára, policajta, sudcu, lebo si bude myslieť, že sa mu to prepečie," deklaroval. Zdôraznil, že je potrebné pracovať so všetkými verziami, ktoré sa ponúkajú a preveriť všetky stopy, na ktoré vyšetrovatelia narazia. Za potrebný prejav úcty k obeti Jána Kuciaka Krajniak považuje aj to, aby sa dôkladne preverili všetky kauzy a podozrenia, o ktorých vo svojich článkoch písal.

Krajniak: Verím Čižnárovi

Na otázku, či dôveruje vedeniu polície a ministrovi vnútra, že zabezpečia nestranné vyšetrenie prípadu, Krajniak odpovedal, že verí generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi. „Verím, že nedovolí, aby ktokoľvek zamietol akúkoľvek stopu pod koberec,“ uviedol. „Rovnako verím, že ak by sa aj o také niečo niekto pokúsil, nájde sa dosť ľudí, ktorí tomu budú chcieť zabrániť,“ uviedol s presvedčením, že medzi policajtmi, prokurátormi a i politikmi je veľa ľudí, ktorí majú pevné odhodlanie túto vec vyšetriť. „Tí všetci potrebujú a majú mať našu podporu,“ zdôraznil opozičný poslanec.

Kaliňák v relácii opakovane vyvrátil názor, že by talianske orgány slovenskú políciu a prokuratúru varovali pred skupinou Kalábrijčanov, ktorí boli vo štvrtok (1.3.) zadržaní. Zopakoval slová policajného prezidenta, že naopak, slovenská polícia žiadala opakovane taliansku stranu o informácie k niektorým osobám tejto skupiny. „Po roku a pol sme dostali informáciu, v ktorej je napísané, že o jednej z osôb, ktoré sme teraz zadržali, ani nemajú žiadnu informáciu," uviedol. Zdôraznil, že slovenská polícia sa o skupinu a jej činnosť zaujíma už od roku 2002. „Keď prezentoval policajný prezident výsledky vyšetrovania, odozva v médiách nebola žiadna,“ upozornil.

Krajniak potvrdil, že polícia voči skupine konala. "Budeme sa ale odlišovať v názore, či tie zásahy polície boli dostatočné,“ povedal s poukázaním na informácie o prípadoch vyhrážania sa či podvodoch, ktoré sa Taliani mali na východnom Slovensku dopustiť.