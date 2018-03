SNS dáva ruky preč od situácie okolo Kaliňáka, majú ju vyriešiť Smer a Most-Híd

Slovenská národná strana (SNS) necháva priestor pre svojich koaličných partnerov, aby si vyjasnili pozície a našli východisko zo súčasnej situácie. V reakcii na vystúpenie ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ktorý sa zatiaľ nechystá rezignovať a kroky Mosta-Híd, ktorý v tejto súvislosti zvažuje zotrvanie v koalícii, to uviedol prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška.

„Je teraz na nich, aby si to vyriešili, či sa dokážu dohodnúť, že minister Kaliňák bude mať priestor na dokončenie vyšetrenia vraždy novinára a jeho priateľky, alebo sa nedohodnú a povedie to k vládnej kríze, resp. ešte väčším turbulenciám,“ uviedol Paška.

Postoj SNS, ktorá Kaliňákovo odstúpenie nepožaduje, stále platí, zmeniť sa však môže. „Pokiaľ nebudeme mať nové informácie, tak nie, no prípad je živý, aj vyšetrovanie môže priniesť nové zistenia,“ upozornil. Uistil, že SNS bude v každom prípade reagovať veľmi zodpovedné a konštruktívne a usilovať sa o to, „aby sme sa nedostali do zbytočnej krízy“.

Podpredseda SNS Anton Hrnko nemení svoj deklarovaný názor, že teraz nie je čas na odvolávanie, ale je potrebné všetku energiu sústrediť na vyšetrovanie prípadu. „Nič by kriminálnikom, ktorí spôsobili tento ohavný čin, nepomohlo viac ako destabilizácia vo vyšetrovaní a akákoľvek takéto zmeny by destabilizovali vyšetrenie a zamedzili dôslednému vyšetreniu prípadu,“ zdôraznil Hrnko.

Most-Híd na rázcestí

Most-Híd bude v pondelok 12. marca popoludní rozhodovať, ako ďalej v koalícii po tom, čo minister vnútra Robert Kaliňák povedal, že neplánuje odísť z funkcie. Podľa Mosta-Híd by mal. Zvolanie Republikovej rady strany TASR potvrdila hovorkyňa Klára Debnár. Ešte pred rokovaním Rady sa budú budúci týždeň o situácii rozprávať regionálne štruktúry.

Zvolanie republikovej rady je reakciou na vyjadrenie ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer) v sobotnej diskusii RTVS Sobotné dialógy. Kaliňák tam povedal, že sa nechystá odstúpiť z funkcie a chce všetky sily venovať tomu, aby polícia bola schopná v spolupráci s prokuratúrou objasniť vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej.

Most-Híd tento týždeň po rokovaní predsedníctva povedal, že Kaliňák by mal odstúpiť, ale konať musí Smer-SD. Predseda Béla Bugár tiež avizoval, že podľa toho, ako sa Smer-SD rozhodne, Most-Híd zaujme stanovisko. Bugár si však nemyslí, že by bolo potrebné obetovať vládu ako celok.