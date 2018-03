Čižnár: Ak Ján Kuciak zomrel pre svoju prácu, je čas dokázať silu štátu

Ak sa potvrdí, že smrť novinára Jána Kuciaka súvisí s jeho prácou, prerazili sa tým všetky princípy právneho štátu, uviedol generálny prokurátor.

"Ak sa toto stalo u nás, nastal čas dokázať, či sa to niekomu páči, alebo nie, že tento štát má silu a vie udrieť v takýchto prípadoch a dokázať tým, ak sa ten motív potvrdí, že sa to v tomto štáte viac nezopakuje, vyhlásil Čižnár.

Pripustil zlyhanie orgánov pri trestnom oznámení Kuciaka

Je možné, že polícia aj prokurátor pochybili pri vybavovaní trestného oznámenia podaného zavraždeným novinárom Jánom Kuciakom pre vyhrážanie sa jeho osobe, uviedol generálny prokurátor Jaromír Čižnár s tým, že oznámenie ale nesúvisí s jeho vraždou. Podľa Čižnára je 44 dní na vybavovanie oznámenia „neprimerane dlhý čas“. „ Jednou chybou bolo to, že nebol vypočutý pán podozrivý, čo sa mne moc nepáči," povedal.

Informoval o piatkovom stretnutí so špeciálnym prokurátorom a policajným prezidentom, na ktorom sa vyhodnocovali nové informácie súvisiace s prípadom, na základe ktorých sa črtajú ďalšie verzie, o ktorých odmietol informovať. Chcem informovať verejnosť, ale vtedy, keď budem mať niečo objektívne zadokumentované a keď viem, že toto je naozaj stopa, o ktorej môžem verejnosť iba do tej miery informovať, že už sme sa niečoho konkrétneho zachytili, dodal generálny prokurátor.

Slovensko podľa neho možno označiť za demokratický štát, ale ak by sa niečo podobné opakovalo, pochyboval by o tom. Každú vraždu považuje za tragédiu, zvlášť vraždu dvoch mladých ľudí.

„Ale ak sa potvrdí, že ten motív, ktorý sa tu stále preberá a ktorý ja ešte nepovažujem za až tak preukázaný, ale robí sa na tom, tak to vnímam ako niečo strašné, ako niečo s čím som sa za 32 rokov pôsobenia na prokuratúre nestretol,“ uviedol Čižnár, podľa ktorého neostáva nič iné len všetky zákonné prostriedky uplatniť drastickou silou. „Inak ľudia, ktorí to majú na svedomí, nedostanú odkaz od štátu, že štát je silnejší ako oni. A ak by štát nebol silnejší ako oni, tak tu nehovorme o právnom štáte,“ povedal generálny prokurátor.

Odmietol manipulovanie vyšetrovania

Čižnár súčasne odmietol možnosť manipulovania vyšetrovania. „Pýtam sa, ak sú tam títo ľudia, nezávislí od našich orgánov, ak tam budú pri tých úkonoch, neviem si predstaviť, že by si niekto dovolil to vyšetrovanie manipulovať alebo niekde zavádzať. To vyšetrovanie je už teraz ‚pod medzinárodnou kontrolou‘,“ uviedol Čižnár s tým, že osloví so žiadosťou o pomoc aj štyri veľvyslanectvá na Slovensku.

Generálny prokurátor nevylúčil, že vražda Jána Kuciaka súvisela s udalosťami, o ktorých písal. "Ja tú verziu nemôžem vylúčiť a práve preto sa analyzovali veci, ktoré chcel J. Kuciak zverejniť. Spravila sa veľká analýza. Bolo vylustrovaných 73 vecí, v ktorých je podozrenie alebo sa preverujú práve aktivity týchto skupín, ktoré na východe Slovenska pôsobia, povedal a doplnil, že všetky tieto spisy stiahnu na generálnu prokuratúru a preskúmajú.

„Ak zistím, že na jednom mieste bolo tých vecí koncentrovaných neúmerne veľa, budem sa pýtať ľudí, ktorí sú za to zodpovední, prečo sa nezasiahlo skôr, ak takéto poznatky boli, a dnes nemusela byť táto verzia, ktorá je, konštatoval Čižnár, ktorý po kontrole v prípade pochybení nevylúčil personálne ani iné opatrenia, "ktoré sa pánom prokurátorom nebudú páčiť.“