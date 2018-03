Kiska vidí dve riešenia: Rekonštrukciu vlády, alebo predčasné voľby

Nateraz vidím dve možnosti - rozsiahlu a zásadnú rekonštrukciu vlády, ktorá by nepolarizovala spoločnosť, požiadala a získala dôveru Národnej rady. Alebo predčasné voľby, ktoré by v mnohých demokratických krajinách boli najprirodzenejším riešením. Dá sa to urobiť rýchlo a efektívne spolu s komunálnymi voľbami. O tom však musí rozhodnúť parlament 90 hlasmi, povedal vo vyhlásení prezident Andrej Kiska.