Opozícia chce predčasné voľby, na rekonštrukciu vlády je podľa nej neskoro

„Samozrejme, rád sa stretnem a na otázku, ako vidíme budúcnosť Slovenska, odpovedám, že riešenie vidíme v predčasných voľbách. SaS návrh na predčasné voľby v parlamente preto podporí,“ reaguje v svojom statuse na prezidentom avizované rokovania s politickými stranami o tom, ako si predstavujú budúcnosť krajiny.

„Okrem toho, spolu s OĽaNO sme dali R. Ficovi ultimátum do utorka, aby odvolal R. Kaliňáka a spolu s ním prezidenta Policajného zboru T. Gašpara. Ak sa tak nestane, začneme od stredy zbierať podpisy potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej navrhneme odvolať premiéra Fica,“ dodáva Sulík.

Riešením súčasnej napätej situácie v krajine je buď rozsiahla rekonštrukcia vlády, alebo predčasné voľby. Vo vyhlásení to dnes uviedol prezident SR Andrej Kiska. Podľa vlastných slov chce začať rokovania s predsedami politických strán o tom, ako si predstavujú budúcnosť krajiny. Zároveň zrušil dnešné avizované vystúpenie v RTVS, keďže podľa vlastných slov sa nechce podieľať na divadle najvyšších ústavných činiteľov.

Sulík o Ficovom prejave

Robert Fico sa sám zahnal do slepej uličky a na jej konci prepadol konšpiračným teóriám. Uvádza sa to vo vyhlásení predsedu SaS a europoslanca Richarda Sulíka.

„Slovensko a jeho štátnosť nie sú ohrozené niekým zvonka, ale zvnútra. Doslova z centra výkonnej moci, ktorá sa pretvorila na základe chamtivosti a korupcie na kriminálnu štruktúru a nachádza sa na Úrade vlády," uviedol Sulík.

OĽaNO: Fico nastúpil na cestu konšpiračných teórií

Robert Fico dnešným prejavom nastúpil na cestu konšpiračných teórii, ktorá pre Slovensko nemôže dobre skončiť. V reakcii na dnešné vyhlásenie premiéra Fica to uviedla za hnutie OĽaNO Veronika Remišová.

Remišová: Rekonštrukcia vlády už nie je alternatívou

„Táto vládna koalícia je v úplnom rozklade a preto treba situáciu čo najskôr vyriešiť,“ napísala na sociálnej sieti Facebook svoje stanovisko k prejavu prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku Veronika Remišová, líderka hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti.

„Budeme v parlamente iniciovať odvolávanie Roberta Fica, bola by som rada keby to bola spoločná zálezitosť celej demokratickej opozície aj s podporou mimoparlamentnych strán.“ dodala Remišová.

Igor Matovič z hnutia OĽaNO takisto avizuje návrh na vyslovenie nedôvery vláde, ak premiér Robert Fico (Smer) do utorka večera neodvolá ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer) a policajného prezidenta Tibora Gašpara.

Ultimátum pre Fica

„Naše hnutie podporuje vyhlásenie predčasných volieb, kde ľudia spravodlivo rozhodnú, komu dôverujú a komu zverujú moc nad Slovenskom. Rekonštrukcia vlády navrhovaná pánom prezidentom v tomto momente už nie je alternatívou. Slovensko potrebuje nový začiatok, keďže vláda nie schopná spravovať dobre a spravodlivo našu krajinu,“ povedal Matovič, podľa ktorého je vládna koalícia v absolútnom vnútornom rozklade.

Matovič tiež uviedol, že ak Fico do utorka večera neodvolá Kaliňáka a Gašpara, osloví OĽaNO všetky demokratické opozičné strany a hnutia a ešte tento týždeň podajú návrh na vyslovenie nedôvery vláde do parlamentu.

Sme rodina podporuje predčasné voľby

Hnutie Sme rodina podporuje vyhlásenie predčasných parlamentných volieb, potvrdil jeho líder Boris Kollár. Predčasné voľby v nedeľu spomínal ako jedno z dvoch riešení aktuálnej situácie na Slovensku prezident Andrej Kiska.

„Neviem si predstaviť, že by premiér Robert Fico (Smer) bol schopný rozsiahlej rekonštrukcie vlády, čiže asi aj bez neho. Z nášho pohľadu sú najprijateľnejšie predčasné voľby. Keby sa to spojilo s komunálnymi voľbami, nezaťažilo by to rozpočet. Treba navrátiť dôveru v štát,“ reagoval Kollár.

Aj KDH je za predčasné voľby

Mimoparlamentné KDH, Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia a Strana maďarskej komunity sú za predčasné voľby. Hovoria aj o potrebe odchodu premiéra Roberta Fica a ministra vnútra Roberta Kaliňáka (obaja Smer).

„Nepredpokladáme, že novovytvorená vláda by bola stabilná. Preto je pre záujmy Slovenska lepšie, aby novovytvorená dočasná vláda bez Roberta Fica a Roberta Kaliňáka doviedla Slovensko k predčasným voľbám,“ píše KDH vo svojom stanovisku.

„Jediná cesta pre upokojenie nálad v spoločnosti a obnovenie dôvery v spravodlivé fungovanie Slovenska sú predčasné parlamentné voľby. Vyzývame na spoločný postup terajšiu opozíciu a všetky demokratické strany na Slovensku, aby sa spojili na úsilí o predčasné voľby a vytvorenie alternatívy pre ľudí, ktorá zabezpečí fungovanie právneho štátu,“ uviedol šéf progresívcov Ivan Štefunko.

Úradnícka vláda je pre SPOLU lepšie riešenie, ako súčasná

„SPOLU – občianska demokracia trvá na odchode Roberta Fica a Roberta Kaliňáka z vlády aj za cenu predčasných volieb alebo úradníckej vlády. Zhodujeme sa s prezidentom republiky, že by vláda nemala v súčasnej podobe pokračovať a podporíme akékoľvek kroky, ktoré napomôžu novému začiatku pre Slovensko. Aj neistá cesta je väčšou nádejou ako tá súčasná,“ doplnila strana SPOLU.

Strana maďarskej komunity (SMK) víta vyhlásenie prezidenta republiky. Skutočné riešenie pre Slovensko vidí v predčasných voľbách. Posledné udalosti podľa SMK ukázali, že vládne strany nedokážu zodpovedať morálnym a politickým očakávaniam a stratili kredit riadiť krajinu. SMK je pripravená zúčastniť sa na rokovaniach iniciovaných Andrejom Kiskom s prihliadnutím na národnostné a občianske hľadiská a prispieť k vytvoreniu dôvery voči novému vedeniu štátu, uviedol predseda strany József Menyhárt.