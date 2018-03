Smolková zo Smeru: Rekonštrukcia vlády je nevyhnutná, v Smere je potrebná diskusia

„Minimálne rekonštrukcia vlády je nevyhnutná a určite aj príde, ja mám informácie, že sa v najbližšom období aj chystala,“ uviedla Smolková na pondelkovom seminári pre novinárov v Košiciach, ktorý organizovala Kancelária Európskeho parlamentu.

Treba vyvodiť aj opatrenia

Aktuálna situácia si podľa nej žiada politické kroky a opatrenia. „Myslím, že pán predseda strany (Robert Fico) by mal zvolať predsedníctvo, aby sme o tom diskutovali predovšetkým vo vnútri strany, keď to bude potrebné, tak možno aj urýchlenie snemu strany, aby prišli zástupcovia jednotlivých okresov, aby si vypočul stanoviská predstaviteľov strany, pretože sme veľká organizácia a skutočne v každom regióne sú iné názory a treba ich brať na zreteľ. Stranu netvorí len úzke vedenie, ale 79 okresov, osem krajských štruktúr, treba si ich vypočuť a prijať rázne opatrenia nato, aby to, čo sa udialo, sa už sa v živote nemohlo udiať,“ konštatovala pre TASR.

Treba podľa nej vyvodiť aj opatrenia voči tým, ktorí pochybili. „Nikto nemôže byť prirastený ku svojej stoličke, a keď nastal čas, tak treba tú stoličku opustiť. Treba povedať – prepáčte, odchádzam, nech príde iný nový človek, nech má dôveru občanov, novinárskej obce, nech má dôveru nás všetkých, pretože tú situáciu v spoločnosti treba upokojiť,“ dodala Smolková, ktorá je aj predsedníčkou Smeru-SD v okrese Košice III.

Nakopené problémy

Koho konkrétne by sa mala výmena zahŕňať, nechcela hovoriť. Zmena vlády by sa však podľa nej mohla týkať aj rezortov, ktoré spadajú pod koaličných partnerov. „Mnohí s mnohými rezortmi nie sú spokojní, ako to funguje alebo napreduje, čiže rekonštrukcia vlády v polčase je na mieste, treba možno nabrať nový dych, treba predostrieť nové vízie, treba začať riešiť problémy, ktoré sú akútne, nakopili sa. Či to bude dostatočné pre občanov, ktorí vyjadrujú teraz nespokojnosť, to ja v tomto momente neviem povedať,“ uviedla.

V prípade ministra vnútra Smolková už v lete 2016 neúspešne navrhla, aby Robert Kaliňák až do ukončenia vyšetrovania kauzy Bašternák minimálne pozastavil svoje pôsobenie na ministerstve vnútra s cieľom, aby nevnikol ani tieň podozrenia z možného ovplyvňovania vyšetrovania. Teraz je podľa nej otázka postupu polície v prípade trestného oznámenia Jána Kuciaka za nebezpečné vyhrážanie.

Fico by odstúpiť nemal

„Aby opäť nevznikol tieň podozrenia, že nejakým spôsobom sa to zahladzuje alebo nevyšetruje, tak mal prenechať rezort pod gesciou niekoho iného, aby to riadil, a stiahnuť sa do úzadia, kým to bude vyšetrené. Nič nebráni tomu, aby sa vrátil na ministerstvo, lebo ja si myslím, že pán Kaliňák je dobrý manažér, vie riadiť, len sú tu určité podozrenia a tie treba vyvrátiť,“ povedala europoslankyňa.

Predseda vlády Robert Fico by podľa nej nemal odstúpiť, označila ho za perfektného lídra. „Ja si myslím, že je dobrý premiér, len musí vo svojom okolí vytvoriť tím ľudí, ktorí vzbudia dôveru ľudí,“ povedala. V súčasnej opozícii podľa nej nie je líder schopný vytvoriť funkčnú vládu.