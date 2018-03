Žitňanská: Je neprijateľné, aby premiér šíril konšpiračné teórie

Premiér Robert Fico (Smer) zvolil nebezpečnú cestu, z ktorej už nemusí byť návratu. Vyhlásil to Most-Híd, ktorý vyzýva Fica, aby svojimi slovami neznemožnil ďalšie rokovania o rekonštrukcii vlády. Strana Bélu Bugára reagovala na premiérove vyjadrenia na adresu prezidenta SR Andreja Kisku.

„Slová, ktoré odzneli na tlačovej besede premiéra Roberta Fica, sú pre stranu Most-Híd nepochopiteľné a neakceptovateľné. Namiesto hľadania riešení na vzniknutú politickú situáciu hľadal premiér vinníka v zahraničí. Premiér zvolil nebezpečnú cestu, z ktorej už nemusí byť návratu. Preto vyzývame premiéra Fica, aby svojimi slovami neznemožnil ďalšie rokovania o rekonštrukcii vlády,“ píše Most-Híd vo svojom stanovisku, ktoré poskytla hovorkyňa Klára Debnár.

Predseda vlády hovoril, že sa na Slovensku deje pokus o destabilizáciu krajiny, k čomu svojimi vyjadreniami prispieva aj prezident SR Andrej Kiska. Fico naznačil, že za prejavom, s ktorým vystúpil Kiska v nedeľu, môže byť americký miliardár George Soros. Kisku preto Fico vyzval, aby verejnosti vysvetlil, čo robil 20. septembra 2017 v New Yorku, „kde prebehlo stretnutie, na ktorom nemal Kiska so sebou žiadneho zástupcu slovenského ministerstva zahraničných vecí“.

Žitňanská: Premiér cieli na najnižšie pudy

V demokratickej krajine je absolútne neprípustné, aby premiér šíril konšpiračné teórie. Vyplýva to z vyjadrení podpredsedníčky vlády, Mosta-Híd a ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej.

„Premiér sa rozhodol, že bude cieliť na najnižšie pudy, ktoré sú atakované konšpiračnými teóriami. V demokratickej krajine to považujem za absolútne neprípustný a neakceptovateľný prejav premiéra. Pre mňa osobne je to absolútne neprijateľné,“ reagovala Žitňanská na pondelkové vyjadrenie premiéra Roberta Fica.

Ondrejcsák: Hľadanie nepriateľa v zahraničí je neprijateľné

Hľadanie nepriateľa v zahraničí je neprijateľné a posúva nás to mimo slušnú spoločnosť. Na svojom facebookovom profile to uviedol štátny tajomník ministerstva obrany za Most-Híd Róbert Ondrejcsák. Reagoval tak na dnešné vyjadrenie premiéra Roberta Fica o prezidentovi Andrejovi Kiskovi a Georgeovi Sorosovi. „A mňa osobne to utvrdzuje v tom, čo som tu pred pár dňami napísal. Toto nie…,“ dodal Ondrejcsák.

Pred dvoma dňami napísal, že je na zahraničnej ceste, ale keď sa vráti, postaví sa veciam, ktoré sa na Slovensku dejú, čelom. „Chcem žiť v krajine, kde sa nikto nemusí báť o svoju bezpečnosť, či život pre svoju prácu. Kde žurnalisti môžu svoje povolanie vykonávať bez atakov, bez obáv o svoju bezpečnosť. Stále som strašne zhrozený, čo sa stalo a čo sa následne postupne objavuje. Toto je nepredstaviteľné. Tí, ktorí ma poznáte, viete, že som vždy stál na strane pravdy a hodnôt, a vždy som sa ozval, aj keď to bolo veľmi ťažké, najmä za ten rok a pol, čo som bol opäť na ministerstve obrany. Svoju chrbticu neohnem ani teraz,“ napísal Ondrejcsák 3. marca.

Korčok: Vývoj neovplyvňuje zahraničie

Politický vývoj na Slovensku nie je nijako ovplyvňovaný zo zahraničia. Myslí si to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.

„Pokiaľ ide o stretnutie prezidenta Andreja Kisku s Georgeom Sorosom minulý rok v septembri v New Yorku, môžem potvrdiť, že som sa na ňom nezúčastnil ani ja, ani nikto z delegácie MZVaEZ SR,“ uviedol na svojom profile na sociálnej sieti.

„Žiadam odpoveď, o čom bolo toto stretnutie s istým človekom, čo má pochybné meno,“ uviedol Fico. Kiska vlaňajšie stretnutie so Sorosom netajil, vlani o ňom informoval na facebooku s tým, že riešili rómsku otázku.

Predstavitelia SNS Anton Hrnko a Jaroslav Paška sa k premiérovým vyhláseniam nebudú vyjadrovať. Tlačovú konferenciu podľa vlastných slov nevideli a nepoznajú tak širší kontext.