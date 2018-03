OĽaNO: Správanie premiéra pripomína takmer vo všetkom Vladimíra Mečiara

„Premiér iba stupňuje konfrontáciu s prezidentom Kiskom. Vo veľkej miere mi to pripomína Mečiara. Aj vtedy sa stala vražda a hovorilo sa o temných silách zo západu. Fico je novodobý Mečiar a iba sa snaží odpútať pozornosť od seba samého, pretože je to práve on, kto je zodpovedný za túto situáciu,“ uviedol poslanec NR SR za hnutie Ján Budaj.

Podľa poslancov za hnutie si je aj líder jednej z koaličných strán Béla Bugár (Most-Híd) plne vedomý, kam takáto politika konšpirácií vedie. „Pán Bugár iste vie, kam takéto tvrdenia dostali Maďarsko z pohľadu vnímania krajiny v rámci Európskej únie,“ vyjadril možné obavy Budaj.

Ako doplnil, podľa jeho názoru premiér Fico naznačil predsa len odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer). Ak by sa tak nestalo v najbližších hodinách, opozícia je podľa Budaja pripravená konať. „Ak Fico v utorok nepríde na Koaličnú radu s "hlavou“ ministra, opozícia spojí svoje sily a aj na pôde parlamentu mu dá pocítiť, aké je to čeliť odvolávaniu," uzavrel Budaj.

Matovič: Fico použil najprízemnejšie ľudské pudy

Premiérovi Robertovi Ficovi nepomôže, že bude hádzať vinu na kohokoľvek. Každý rozumný človek na Slovensku vie, že tým, čo robí, len upriamuje pozornosť na seba a na svojich blízkych ľudí ako potenciálnych objednávateľov vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky. Uviedol to v pondelok počas tlačovej konferencie v Bratislave predseda hnutia OĽANO Igor Matovič. Reagoval tak na pondelkové vyhlásenie premiéra Roberta Fica (Smer).

„Fico sa rozhodol použiť najväčší tromf, najprízemnejšie ľudské pudy. Vie, že v mnohých voličoch sú pudy, ktoré nenávidia Židov a Maďarov. Povedal si, že to dokáže zosobniť v jednom človeku, a ním je George Soros,“ vyhlásil Matovič. Podľa neho pondelkovým vyhlásením premiér upriamil pozornosť sám na seba. „To, čo robí, svedčí o tom, že páchateľ sa nachádza na Úrade vlády SR. Inak by tak hlboko nesiahol a neklesol. Fico tu vytvoril mafiánsky štát. Štát, ktorý nefunguje pre tých, ktorí sú schopní, ale pre tých, ktorí majú správne čísla vo svojom telefóne. Štát, ktorý nepodporuje chorých, slabých, chudobných, ale ktorý podporuje jeho oligarchov a majiteľov Smeru,“ povedal Matovič.

Poukázal na to, že namiesto toho, aby v tichosti držal pietu a robil všetko pre to, aby sa prípad vyšetril, spolu s prezidentom Policajného zboru SR Tiborom Gašparom sa vždy snažia priniesť novú alternatívu. „Ešte minulý týždeň policajný prezident prezentoval, že to bude drogová stopa. Dnes už stopa siaha do Ameriky, priamo k človeku, ktorý sa nedokáže na Slovensku brániť. Mnohí ľudia, ktorí chcú počuť, že za všetko zlé na Slovensku môžu Židia a Maďari, je to ideálny terč,“ povedal Matovič.

Remišová: Fico nastúpil na cestu konšpirácií

Podľa poslankyne NR SR Veroniky Remišovej (OĽANO) sa Fico snaží upriamiť pozornosť inam a nastúpil na cestu konšpiračných teórii. Táto cesta sa podľa jej slov nemôže pre Slovensko skončiť dobre. Hnutie pripomenulo, že chcú, aby sa našiel skutočný vinník vraždy novinára a jeho priateľky. „Zároveň chceme, aby bola vyvedená politická zodpovednosť. Fico by mal odstúpiť kvôli tomu, že jeho vláda nedokáže dobre riadiť Slovensko,“ uzavrela Remišová.

Podľa premiéra majú udalosti po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky „určitý rukopis“, ktorý je pokusom o totálnu destabilizáciu štátu. Tiež sa pýta prezidenta Andreja Kisku, prečo ešte pred pár týždňami označoval Slovensko za úspešný príbeh a teraz tvrdí niečo iné. Fico tiež zopakoval, že ho zaráža, že prezidentovi nezáleží na motíve vraždy mladého páru.

SaS: Fico chce odpútať pozornosť

Robert Fico povie verejne akúkoľvek extrémnu hlúposť, a to len preto, aby odpútal pozornosť od faktu, že sa stal súčasťou organizovaného zločinu. Uvádza sa to v reakcii strany Sloboda a Solidarita (SaS) na vyhlásenie Roberta Fica. Stanovisko agentúre SITA poskytla hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.

Sme rodina: Fico o stretnutí Kisku a Sorosa vedel

Hnutie Sme rodina sa veľmi čuduje dnešnému vyhláseniu premiéra Roberta Fica (Smer), v ktorom označil za pochybné stretnutie prezidenta Andreja Kisku a Georgea Sorosa. Uviedol to poslanec NR SR za Sme rodina Milan Krajniak. „My sa veľmi čudujeme premiérovým slovám, lebo pred tým pol rokom Hnutie Sme rodina nad tým vyjadrilo počudovanie, že prečo sa prezident stretáva s takýmto človekom. Ale pán premiér o tom vedel a čušal ako lykožrút v smreku. A teraz zrazu sa zobudil a zrazu mu to vadí. To je úplné prekrývanie situácie,“ uviedol Krajniak.

Podľa neho by si v tejto situácii mali najmä ústavní činitelia zachovať chladnú hlavu a zdravý rozum. „Mám pocit, že niektorí to začínajú strácať a to nie je dobré,“ vyhlásil.

KDH: Komunisti sa bránia do poslednej chvíle

Slovensko je v mimoriadne zložitej politickej situácii. Robert Fico ako odchovanec komunistickej strany vie, že komunisti sa moci nevzdávajú a budú sa brániť do poslednej chvíle. Pojmy ako demokracia a politická zodpovednosť v príručkách marxizmu a leninizmu absentovali. Uvádza sa to v stanovisku Kresťanskodemo­kratického hnutia (KDH), ktorým reaguje na dnešné vyhlásenie Roberta Fica. Stanovisko agentúre SITA poskytol Stano Župa z komunikačného oddelenia KDH.

V stanovisku sa ďalej píše, že KDH je pripravené spolupracovať s ostatnými politickými stranami aj v rámci okrúhleho stola. Je potrebné zvážiť všetky ústavné možnosti, ako túto politickú krízu vyriešiť. Smer a Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) má dosť hlasov na to, aby zablokovali prijatie ústavného zákona o skrátení volebného obdobia. Preto do diskusie v rámci okrúhleho stola prináša KDH aj tému zvážiť možnosť vypísať referendum, ktorým by sa skrátilo volebné obdobie. Očakáva však, že nakoniec nebude nutné k tejto možnosti pristúpiť a v parlamente sa nájde dostatok poslancov na prijatie ústavného zákona.