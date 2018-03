Prezident: Premiér ignoruje, že sa mu rúca vláda

„Dnes doručil demisiu prezidentovi jeho bývalý blízky spolupracovník Marek Maďarič. Jeho dvaja koaliční partneri zvažujú, čo ďalej. Odpútavanie pozornosti konšpiračnými teóriami nezbavuje premiéra povinnosti riešiť hlbokú politickú krízu, alebo uvoľniť miesto niekomu, kto to dokáže. Prezident Andrej Kiska začne avizované rozhovory s reprezentantmi parlamentných strán v stredu,“ píše sa ďalej v stanovisku. Kancelária prezidenta už tesne po premiérovom vyhlásení pripomenula, že stretnutie Kisku so Sorosom nebolo tajné, informovali o ňom na Facebooku.

Prečo sa prezident Andrej Kiska stretol s Georgeom Sorosom v New Yorku 20. septembra 2017 bez prítomnosti predstaviteľov ministerstva zahraničných vecí, sa dnes pýtal premiér Robert Fico počas tlačového vyhlásenia, ktoré sa začalo o hodinu neskôr, ako bolo avizované. Fico to povedal v súvislosti s nedeľňajším prejavom prezidenta, ktorý podľa Fica nebol písaný na Slovensku, čo už kancelária prezidenta odmietla. Fico zároveň dnes spojil opozíciu so snahou o „prevrat“.

Kiska sa nedeľňajším vyhlásením podľa neho priklonil na stranu opozície. Podľa premiéra majú udalosti po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky „určitý rukopis“, ktorý je pokusom o totálnu destabilizáciu štátu. Tiež sa pýta prezidenta, prečo ešte pred pár týždňami označoval Slovensko za úspešný príbeh a teraz tvrdí niečo iné. Fico v nedeľu vyhlásil, že nedeľňajší prejav prezidenta bol podľa neho písaný v zahraničí.